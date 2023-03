Canva hat eine Reihe neuer Design-Tools und Brand-Management-Funktionen für seine Visual-Communication-Software vorgestellt, die von Künstlicher Intelligenz gestützt werden. Sie sollen Kreativarbeiter dabei unterstützen, effizienter und in größerem Umfang zu produzieren. Die AI-Tools stehen Nutzern der Visual Worksuite von Canva seit dem 23. März 2023 zur Verfügung.

Nach eigenen Angaben zählt das Unternehmen auf seiner im September 2022 eingeführten Office-Suite monatlich inzwischen 120 Millionen Benutzer - was bedeuten würde, dass die Plattform in den letzten sechs Monaten 35 Millionen User anziehen konnte. Damit ist Canva noch Welten von den Nutzerzahlen von Microsoft-Tools entfernt - dennoch weisen einige der neuen KI-Funktionen der Visual Worksuite Ähnlichkeiten zu Funktionen von Microsoft 365 Copilot auf - etwa wenn es darum geht, automatisiert Präsentationen zu erstellen, Bilder zu retuschieren oder Texte zu schreiben.

Folgende neue Tools auf KI-Basis stehen Nutzern von Canva Visual Worksuite zur Verfügung:

"Canva erkundet schon seit mehr als fünf Jahren die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning", konstatiert Cameron Adams, Mitbegründer und Chief Product Officer des Unternehmens. "Wenn grundlegende Modelle wie GPT und Stable Diffusion geeignet sind, passen wir sie an und bauen auf ihnen auf. Wenn nicht, entwickeln wir unsere eigenen Systeme. Wir haben unseren eigenen Moderationsansatz auf diese Modelle aufgesetzt und benutzerdefinierte Wrapper um sie herum implementiert, um die Sicherheit unserer Community zu gewährleisten und die relevantesten Ergebnisse liefern zu können."

Zusätzlich erweitert Canva die Möglichkeiten seiner Visual Worksuite mit der Einführung von Brand Hub - einem zentralen Brand-Identity-Knotenpunkt mit neuen Tools und Funktionen wie Templates, Ordnern, Steuerelementen und Richtlinien, die Designer bei der Projektarbeit unterstützen soll. Dazu gehören zum Beispiel:

