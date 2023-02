C++ hat sich im Tiobe-Popularitätsindex für Programmiersprachen inzwischen etabliert - und macht auch im Jahr 2023 große Fortschritte. Nach Angaben von Tiobe legte C++ im Februar 2023 im Beliebtheitsindex um 5,93 Prozentpunkte zu - und liegt damit weit vor allen anderen Programmiersprachen. Erst im Januar wurde C++ mit dem Tiobe Programming Language of the Year Award ausgezeichnet - für die Sprache mit der größten Wachstumsrate im Index.

Tiobe Popularitätsindex: Top 10 Februar 2023

Bei den etablierten Sprachen belegte C den zweiten Platz mit einem Wachstum von 1,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, während Java auf Rang vier im Februar um 1,07 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zulegte. Visual Basic belegte den sechsten Platz und legte um 1,09 Prozentpunkte zu.

Die aktuelle Tiobe-Top-10 auf einen Blick:

Python (15,49 Prozent) C (15,39 Prozent) C++ (13,94 Prozent) Java (13,21 Prozent) C# (6,38 Prozent) Visual Basic (4,14 Prozent) JavaScript (2,52 Prozent) SQL (2,12 Prozent) Assembler (1,38 Prozent) PHP (1,29 Prozent)

PYPL-Popularitätsindex: Top 10 Februar 2023

Auch im konkurrierenden PYPL Popularity of Programming Language Index kann sich C++ mit einem soliden fünften Platz behaupten. Der Index weist für diesen Monat folgende Top 10 aus:

Python (27,7 Prozent) Java (16,79 Prozent) JavaScript (9,65 Prozent) C# (6,97 Prozent) C/C++ (6,87 Prozent) PHP (5,23 Prozent) R (4,11 Prozent) TypeScript (2,83 Prozent) Swift (2,27 Prozent) Objective-C (2,25 Prozent)

(fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.