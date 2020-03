Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser mit nützlichem Hintergrundwissen und Ratgebern zu allem, was im Bereich Business-Software aktuell en vogue ist. Dazu gehört neben den generellen Auswirkungen der Digitalisierung derzeit insbesondere das Thema Collaboration: Bedingt durch die Corona-Krise hängt der wirtschaftliche Unternehmenserfolg jetzt in hohem Maße von der eigenen Kommunikationsfähigkeit ab. So findet die Durchführung von Projekten nun immer häufiger in cross-disziplinären Teams statt, die räumlich und oft auch organisatorisch getrennt sind. In der April-Ausgabe des TecChannel Compact finden Sie dazu unter anderem Tipps für die Nutzung von Microsoft Teams. Außerdem klären wir Sie darüber auf, was es mit Microsofts Desktop-as-a-Service-Offensive Windows Virtual Desktop auf sich hat.

Aber nicht nur Collaboration, auch kognitive IT-Anwendungen, digitale Assistenten, Künstliche Intelligenz und Big Data stehen stellvertretend für die rasante Modernisierung der Informationstechnik. Wir zeigen auf, wie Unternehmen mit diesen Technologien ihre Wertschöpfung nachhaltig steigern können - aber auch, wo beispielsweise bei RPA die Gefahren liegen.

Mit den praktischen Aspekten von Digitalisierungslösungen befasst sich das Praxiskapitel. Das Themenspektrum reicht vom User Experience Design bei Business-Software über Tipps zur effizienten digitalen Rechnungsbearbeitung und zweckdienlichen Anwendungsdokumentationen bis hin zu Auswahlhilfen für barrierefreie Software. Weitere Themen sind die Sicherheit für Cloud-ERP-Lösungen, Application Security und APIs.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

Diese Themen finden sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 04/2020:

Digitales Business

Wie sich Business-Tools in der Cloud neu erfinden

Future Work, Virtual Workspaces und Co.

Windows Virtual Desktop

Visualisierung und Analyse von Geschäftsprozessen

Development

TensorFlow: Das kann Googles KI-Framework

Echtzeit-Datenintegration mit Apache Kafka

Tools für Entwickler

APIs und wie Programme miteinander interagieren

Management

Collaboration: Microsoft Teams optimal nutzen

Ratgeber: Cloud-Konzepte für sensible Workloads

Mit Microsoft Azure Arc die Multi-Cloud beherrschen

Das richtige CMS finden

eBook-Download und Buch

eBook-Download und Buch sowie eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 18,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.