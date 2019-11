So nutzen Sie die Funkloch-Karte: Gehen Sie auf breitbandmessung.de/kartenansicht-funkloch und geben Sie rechts oben den Ort ein, für den Sie wissen wollen, welche Mobilfunkverbindungen dort zur Verfügung stehen. Auf der sich dann aufbauenden Karte sehen Sie ziemlich granular, wie gut die Netzabdeckung ist. Die Karte mit den Ergebnissen der Messungen ist in Waben unterteilt, die in neun Zoomstufen verändert werden können. Die Einfärbung der Waben bestimmt sich nach den gesetzten Filtern. Denn Sie können über das Auswahlmenü am rechten Bildschirmrand entscheiden, ob für alle Netzbetreiber zusammen oder nur für Telekom, Vodafone oder Telefónica die Netzabdeckung angezeigt werden soll. Und Sie können sich anzeigen lassen, ob 2G, 3G oder 4G unterstützt werden. 5G wird noch nicht gelistet.

Allerdings müssen Sie bei der Nutzung der Karte beachten, dass Sie eben nur Ergebnisse für solche Punkte auf der Karte anzeigt bekommen, an denen die Funklock-App auch tatsächlich genutzt wurde. Ein weißer Flecken auf der Karte kann also auch einfach nur daran liegen, dass dort noch niemand die App genutzt hat. Außerdem kann die App die Qualität eines Netzes nur im Rahmen des Mobilfunkvertrags eines Nutzers erfassen. Sprich: Wenn jemand im Rahmen seines Mobilfunkvertrags nur 3G nutzen darf, dann erfasst die App auf diesem Smartphone eben keine Daten zur 4G-Abdeckung. Das muss man beim Betrachten der Karte also im Hinterkopf behalten.

Die Bundesnetzagentur weist ausdrücklich daraufhin, "dass die Messpunkte nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet und auch nicht gleichmäßig innerhalb einer Wabe verteilt sind. Die Ergebnisse sind aussagekräftiger, je mehr Messpunkte von unterschiedlichen Nutzern hinterlegt sind. Die Ergebnisse können nach Regionen und Netzen variieren."

Die Unterschiede zwischen dem Netzausbau der einzelnen Mobilfunkprovider zeigen sich besonders im ländlichen Raum. Ein schönes Beispiel ist dafür die Gemeinde Riedlhütte im Bayerischen Wald. Wenn man sich nacheinander die Karte getrennt für Telekom, Telefonica und Vodafone anzeigen lässt, dürfte schnell klar werden, dass sich vor allem ein Anbieter für Bewohner in diesem Ort am Rande des Nationalparks Bayerischer Wald empfiehlt und dass aber auch vor allem ein Anbieter von den dortigen Bewohnern genutzt wird



Datenbasis der Funklock-App: Die Bundesnetzagentur hatte am 30. Oktober 2018 die um eine Netzverfügbarkeits- /Funklocherfassung erweiterte Breitbandmessung-App alias Funklock-App veröffentlicht. Die Breitbandmessung/Funkloch-App steht für Android und iOS kostenlos zur Verfügung. Laut der Bundesnetzagentur hat die App bisher knapp 160 Millionen Messpunkte übermittelt. Sie wurde im ersten Jahr rund 187.000-mal von Nutzern installiert. Mit der App können Nutzer protokollieren, ob ein Funkloch vorliegt, eine Mobilfunkanbindung verfügbar ist und welche Mobilfunktechnologie genutzt wird.

So nutzen Sie die App: Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche "Netzverfügbarkeit erfassen". Ab diesem Moment erfasst die App in regelmäßigen Abständen von maximal 50 Metern, ob eine Netzabdeckung vorhanden ist – und ob sie durch 2G-, 3G- oder 4G-Technologie gegeben ist. Sobald Sie die Erfassung stoppen, werden die gesammelte Daten unter Angabe von Ort, Zeit und Mobilfunkanbieter an einen zentralen Server übermittelt. (PC-Welt)