Die Analysten von CCS Insight gehen davon aus, dass Apple voraussichtlich im Jahr 2024 ein iPad mit faltbarem Bildschirm auf den Markt bringen wird. Erste Experimente mit der Foldable-Technologie sollen bald starten.

Trifft diese Vorhersage zu, würde Apple einen etwas anderen Weg als Wettbewerber wie Samsung, Oppo, Motorola oder Huawei beschreiten. Diese haben bereits - mit gemischten Resultaten - faltbare Smartphones auf dem Markt gebracht. "Im Moment macht es für Apple keinen Sinn, ein faltbares iPhone zu entwickeln", erklärt Ben Wood, Leiter der Research-Abteilung von CCS Insight, in einem Interview mit CNBC. "Wir denken, dass sie diesem Trend nicht folgen werden, sondern mit einem faltbaren iPad erste Gehversuche in dem Bereich machen werden."

"Ein faltbares iPhone wäre für Apple ein sehr hohes Risiko. Erstens müsste es unglaublich teuer sein, um die bestehenden iPhones nicht zu kannibalisieren", begründete Wood seine Einschätzung. Dem Analysten zufolge müsste ein faltbares iPhone wahrscheinlich um die 2.500 Dollar kosten - 900 Dollar mehr als Apples derzeit teuerste Modell, das iPhone 14 Pro Max mit einem Terabyte Speicher.

Außerdem wäre es ein gefundenes Fressen für Kritiker, wenn Apple irgendwelche technischen Probleme mit einem faltbaren iPhone hätte, erklärt der CCS-Analyst. Dennoch habe Apple "keine andere Wahl, als zu reagieren, weil der Trend zu Foldables an Dynamik gewinnt", sagte Wood. Der Beginn mit einem faltbaren iPad gebe Apple die Möglichkeit zu lernen, wie man die Technologie der faltbaren Displays implementiert und skaliert - und könnte außerdem der iPad-Reihe neues Leben ein hauchen, so der Analyst.

Die Ansicht von CCS Insight deckt sich mit anderen Berichten, die darauf hindeuten, dass Apple an einem faltbaren Gerät mit einem Display arbeitet, das größer als das eines Smartphones ist. Der angesehene Apple-Leaker Mark Gurman von Bloomberg sagte beispielsweise im Februar, dass das Unternehmen an einem MacBook/iPad-Hybrid mit faltbaren 20-Zoll-Display arbeitet.

Ming-Chi Kuo, ein weiterer Analyst, der mit vielen Apple-Prognosen richtig lag, ist etwas vorsichtiger mit seiner Einschätzung. Im April korrigierte er seine bisherige Prognose, dass das Unternehmen sein erstes faltbares Gerät in Form eines Smartphones bereits 2024 auf den Markt bringen werde. Stattdessen hätten ihn neue Informationen nun zu der Annahme veranlasst, dass Apple ein faltbares iPad oder ein "Hybrid aus iPad und iPhone" im Jahr 2025 auf den Markt bringen könnte - ein Jahr später als von CCS Insight prognostiziert.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar