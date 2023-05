Box hat im Rahmen einer Partnerschaft mit OpenAI die Einführung von Box AI angekündigt. Dabei handelt es sich um generative KI-Modelle, die nativ in die Content Cloud des Unternehmens integriert werden. Das soll den Nutzern:

Ermöglicht werden die neuen KI-Funktionen von Box über die Einbindung der ChatGPT-API. Zunächst sollen sie ausschließlich innerhalb der Box Content Cloud verfügbar sein. Nach eigenen Angaben plant Box, generative künstliche Intelligenz nach und nach in seine gesamte Produktsuite zu implementieren und damit auch komplexere Use Cases zu unterstützen.

Today we're announcing Box AI, a breakthrough in how you can interact with your content! Box AI leverages leading AI models, starting with GPT 3.5 and 4, to let you ask questions, summarize, pull out insights, and generate new content! https://t.co/Ek305FeTQ3 pic.twitter.com/VdkhB50ods