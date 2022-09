Die wichtige Frage, wer in der der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) künftig weltweite Standards rund um Videostreaming, Mobilfunk und Telekommunkation setzt, wurde am Donnerstag (29. September 2022) beantwortet. Doreen Bogdan-Martin wird die erste Frau sein, die als Generalsekretärin diese Behörde leitet. Entsprechend euphorisch zeigte sich die UN-Mitarbeiterin in einem Tweet:

Immensely proud to be the first woman ever elected to the post of @ITU Secretary-General.

We've finally smashed a 157-y.o. glass ceiling! – and I hope this result inspires women & girls everywhere to dream big & make those dreams a reality!#Plenipot pic.twitter.com/138WfX74fK