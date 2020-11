Der Direktvertrieb des Tiefkühlproduzenten Bofrost wurde in den vergangenen Jahren immer aufwendiger: Viele Menschen sind schwerer zuhause erreichbar. An Service, Belieferung und Lieferzeit stellen Kunden höhere Ansprüche. Die über 3.000 Verkaufsfahrer in Deutschland mussten teilweise weite Strecken zurücklegen.

Über ein Multifunktionsgerät sollten die Verkaufsfahrer darum mehr Informationen über Kaufgewohnheiten ihrer Kunden erhalten und so einen individuelleren Service anbieten. Die Bearbeitung sollte durch das einfach zu bedienende Gerät schneller gehen. "Diese Ziele waren bei meinem Einstieg ins Unternehmen vor drei Jahren nicht neu", blickt CIO Catalin Barbulescu zurück. Ihm wurde klar, dass die gesamte IT-Landschaft modernisiert werden müsse - von der IT-Organisationsstruktur über die Zielarchitektur bis zum Business Alignment.

Das Credo des CIO:

Best-of-Breed-Ansatz auf Domain-Ebene

Mapping der IT-Delivery-Teams zur IT-Domäne

Cloud-Technologie als Basis für weitere digitale Projekte

Selbstumsetzen in USP-Prozessen (Unique-Selling- Proposition) und Zukaufen in Standardprozessen

Weitere Themen der IT-Agenda: CRM, Omnichannel-Lösungen, Warenwirtschaft, Lagerverwaltung, Tourenplanung, E-Commerce oder eine Kundenapp. Zunächst galt es, sich auf ein Zielbild der IT-Architektur zu verständigen. "In den ersten Monaten spürte ich durchaus Widerstand in den Townhall-Meetings", räumt der IT-Chef ein. Geschafft hat Barbulescu den Wandel schließlich dank großem Zeiteinsatz, Engagement und persönlicher Ansprache. Er war bestrebt, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen.

Zudem rekrutierte er Fach- und Führungskräfte, die wichtiges Know-how in das Unternehmen brachten. Die neuen Mitarbeiter verteilte er bewusst über alle Felder der IT, um deren Impulse mit der bestehenden Expertise zusammenzubringen. "Ohne die gute Zusammenarbeit im IT-Team und die Unterstützung der Fachbereiche wäre eine solche Transformation nicht möglich", bedankt sich Barbulescu.

Kunden bestellen mehr und öfter

Heute freut sich Bofrost über eine runderneuerte IT, erst recht in Pandemie-Zeiten. Bestands- wie Neukunden bestellen aktuell pro Besuch mehr und öfter. Besonders hoch fiel der Anstieg im E-Commerce- und Telemarketing aus. "Viele Kunden werden auch weiter den Gang in den Supermarkt scheuen und sich auf eine Versorgung durch Lieferdienste verlassen," so der CIO. "Mit Vorbestellungen im Onlineshop, der Vernetzung mit der Telefonie und dem modernen Endgerät sind unsere Verkaufsfahrer bestens gerüstet, um ihre Kunden kontakt- und bargeldlos zu beliefern."

Marktführer Bofrost