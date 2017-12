Der Siegeszug der Kryptowährungen begann 2009 mit der Einführung von Bitcoin durch Satoshi Nakamoto, einem geheimnisvollen, hinter einem Pseudonym versteckten Entwickler. In den Jahren danach entwickelte sich Bitcoin zum bekanntesten und am weitesten verbreiteten digitalen Geld der Geschichte. Bitcoin, mit seinem technologischen Design, hat auch die Entwicklung von vielen hundert anderen virtuellen Währungen inspiriert, bezeichnet als Altcoins. Im Dezember 2017 werden mehr als 1300 Kryptowährungen auf digitalen Märkten rund um den Globus gehandelt.

Unter den Kryptowährungen sind Litecoin und Dogecoin zwei der einflussreichsten Alternativen zu Bitcoin (Altcoins). Wie Bitcoin sind auch Litecoin und Dogecoin dezentralisierte, kryptographisch sichere, digitale Währungen, die Peer-to-Peer-Zahlungen zwischen zwei beliebigen Personen in der Welt ermöglichen, ohne sich auf staatliche oder regulatorische Aufsicht verlassen zu müssen. Die Vormachtstellung von Bitcoin scheint sicher weiterbestehen zu können, auch wenn mit Litecoin und Dogecoin in Zukunft tragfähige Altcoins zur Verfügung stehen.

Litecoin

Charles Lee, ein MIT-Absolvent und ehemaliger Softwareentwickler bei Google, hat Litecoin in 2011 ins Leben gerufen. Litecoin basiert im Wesentlichen auf dem Bitcoin-Peer-to-Peer-Protokoll, wobei einige technische Unterschiede als Verbesserungen gegenüber dem Bitcoin-System konzipiert wurden. Der wichtigste technische Unterschied, der sich für Gelegenheitsnutzer bemerkbar macht, ist die Verkürzung der Bearbeitungszeit von Transaktionen. Eine Bitcoin-Transaktion benötigt etwa 10 Minuten bis zur Bestätigung, während Litecoin-Transaktionen in 2,5 Minuten abgewickelt werden können. Die Litecoin-Menge ist auf 84 Millionen Einheiten begrenzt, was in etwa der vierfachen Menge der verfügbaren Bitcoins entspricht.

Am 9. Dezember 2017 ist eine Litecoin auf dem freien Markt gerade mal 157 Dollar wert. Das Zahlungsvolumen schwankt um die 500.000 Transaktionen pro Tag, ein Bruchteil des täglichen Volumens, das im Bitcoin-Netzwerk anfällt. Die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Litecoins liegt bei über 49 Millionen. In US-Dollar ausgedrückt, beträgt die Marktkapitalisierung von Litecoin über 8,769 Milliarden Dollar. Obwohl harte Zahlen nicht verfügbar sind, kann man mit Sicherheit sagen, dass Litecoin im Einzelhandel weitaus weniger verbreitet ist als Bitcoin. So fungiert Litecoin zum Zeitpunkt dieses Artikels in erster Linie als Peer-to-Peer-Zahlungssystem. In letzter Zeit gewinnt Litecoin allerdings an Popularität.

Dogecoin

Dogecoin wurde im Dezember 2013 eingeführt und begann als Witz, entwickelte sich dann aber zu einer vollwertigen Kryptowährung, die auf dem Bitcoin-System basiert. Sie ist nach Doge benannt, einem Internet Meme, das Bilder eines Shiba Inu Hundes mit Fragmenten von gebrochenem Englisch kombiniert. Dogecoin unterscheidet sich von Bitcoin und Litecoin in mehrfacher Hinsicht. Am wichtigsten für den Endverbraucher ist, dass Dogecoin-Miner nur etwa eine Minute benötigen, um eine Transaktion zu bestätigen. In puncto Geschwindigkeit stellt Dodgecoin die Konkurrenz damit in den Schatten. Zudem kennt das Dogecoin-System keine Obergrenze für die Anzahl der Dogecoins, die von den Nutzern gemint werden können. Solange die Dogecoin-Miner weiterarbeiten, wird das Angebot von Dogecoins ständig steigen.

Am 9. Dezember 2017 wurden mehr als 112 Milliarden Dogecoins mit einem Wert 0.002613 Dollar pro Coin gehandelt. Angesichts der viel höheren Belohnung der Miner überrascht die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Dogecoins nicht. Die auf Dollar lautende Marktkapitalisierung der Währung liegt bei knapp 292 Millionen US-Dollar. Die Akzeptanz von Dogecoin ist im Einzelhandel nicht sehr verbreitet. Leute benutzen die Währung häufig, um kleinere Trinkgelder beispielsweise für Online-Content-Autoren oder Foren-Teilnehmer zu geben.