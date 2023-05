Hand aufs Herz: Wie oft nehmen Sie am Tag Ihr Smartphone in die Hand? Die Zeit, in der wir "nur mal schnell" durch den Newsfeed scrollen oder eine Nachricht schicken, summiert sich bei den meisten auf mehrere Stunden täglich. Samsung bietet dazu eine Funktion namens Bildschirmzeit, die Ihnen anzeigt, wie lange Sie pro Tag und Woche aktiv vor Ihrem Handy-Bildschirm hängen. Und so geht's.

Bildschirmzeit am Samsung-Handy einsehen und Ziele festlegen

Unter dem Hauptpunkt Digitales Wohlbefinden in den Einstellungen liefert Ihnen Samsung zahlreiche Funktionen zum persönlichen Zeitmanagement am Handy. Dort sehen Sie nicht nur die Dauer, wie lange Sie jeden Tag in welchen Apps aktiv sind, sondern können beispielsweise auch Ruhephasen, Schlafzeitmodi und maximale Bildschirmzeiten definieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen. Tippen Sie auf den Punkt Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung. Ganz oben sehen Sie Ihre Bildschirmzeit in Stunden und Minuten - inklusive Vergleich zum Tag vorher. Darunter werden die am längsten benutzten Apps samt Zeitangabe aufgelistet. Unter "Ziel für Bildschirmzeit" können Sie Zielen zur täglichen Bildschirmzeit festliegen. Tippen Sie dazu einfach auf "Ziel setzen und bestimmen Sie dann die gewünschte Dauer, die Sie am Tag nicht überschreiten möchten. In der Kalenderansicht sehen Sie alle Daten für den jeweiligen Tag.

Bildschirmzeit als Widget anzeigen

Noch praktischer ist es, die Bildschirmzeit als Widget auf Ihrem Homescreen anzuzeigen. Samsung bietet drei verschiedene Widget-Funktionen, die Sie ganz einfach Ihrem Startbildschirm hinzufügen können:

Tippen Sie auf einen leeren Bereich auf Ihrem Homescreen und halten Sie den Finger gedrückt. Wählen Sie anschließend "Widgets" am unteren Rand aus. Suchen Sie entweder per Suchzeile nach "Digitales Wohlbefinden" oder scrollen Sie durch die Liste der verfügbaren App-Widgets, bis Sie die entsprechende Funktion finden. Tippen Sie diese an. Sie haben nun drei verschiedene Widgets zur Bildschirmzeit bzw. App-Zeit zur Auswahl. Wählen Sie eines aus und tippen Sie dann auf Hinzufügen, um es an den Startbildschirm zu heften.

(PC-Welt)