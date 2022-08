Amazon will seine Dominanz auf dem Smart-Home-Markt weiter ausbauen. Nach den Übernahmen von Blink und Ring will der Bezos-Konzern nun auch den Saugroboterhersteller iRobot ("Roomba") übernehmen. Die geplante Übernahme hat ein Volumen von 1,7 Milliarden Dollar und muss noch von den Aufsichtsbehörden abgesegnet werden. Zudem bedarf der Deal der Zustimmung der iRobot-Aktionäre.

Die Übernahme würde Amazon direkt zum führenden Hersteller von Staubsaugerrobotern machen, auch wenn der Marktanteil von iRobot in den letzten Jahren angesichts zahlreicher Konkurrenten wie Ecovacs, Roborock und Shark geschrumpft ist. Im Rahmen einer Pressemitteilung zur geplanten Übernahme sagte Dave Limp, SVP Amazon Device: "Die Kunden lieben iRobot-Produkte und ich freue mich darauf, mit dem iRobot-Team zusammenzuarbeiten, um das Leben der Kunden einfacher und angenehmer zu gestalten."

Anfang 2022 sorgte iRobot mit der Einführung von iRobot OS für Aufsehen. Die Plattform soll den Roomba-Geräten dabei helfen, gewöhnliche Haushaltsgegenstände zu erkennen, die den Weg versperren, Sprachbefehle besser zu verstehen und Reinigungsvorschläge zu unterbreiten. Sie dürfte künftig aber auch dafür sorgen, dass Amazon völlig neue Möglichkeiten offenstehen, den Kunden personalisierte Angebote zu unterbreiten und sich nebenbei noch tiefer in deren Alltagsleben zu verankern:

very excited to wake up one day to a push notification from my robot vacuum: "i saw you left your nike shoes on the floor and they look a bit old. check out this great deal on nike shoes!" pic.twitter.com/fkoh883Zn5