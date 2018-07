In den Warenlagern, Fertigungshallen und Packstraßen vieler Unternehmen spielen Drucker eine wichtige, wenngleich häufig unterschätzte Rolle: Durch den Druck widerstandsfähiger Etiketten bringen sie Ordnung und Transparenz in komplexe Industrieumgebungen. Denn die Etiketten zeichnen den Weg aller Waren und Produkte entlang der unterschiedlichen Stationen einer Produktionsstätte bis zum finalen Einsatz- oder Lieferort nach, liefern bei Bedarf eine Fülle relevanter Informationen und ermöglichen die exakte Identifikation von Produktionsmaterial und Waren.

Mehr Transparenz für die Lieferkette

Aufgrund steigender Produktionsvolumina suchen viele Unternehmen neue Möglichkeiten, um den Weg ihrer Güter über die gesamte Lieferkette einfach und zuverlässig nachzuverfolgen. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die Rückverfolgbarkeit bereits ein bekanntes Konzept, da behördliche Auflagen in vielen Ländern ein Nachverfolgungssystem erfordern - etwa für Produktrückrufe. In solch einem Fall müssen Unternehmen genau wissen, welche Chargen sie zurückrufen müssen und wo diese sich befinden. Diese Praxis hat sich in den letzten Jahren auch in anderen Branchen verbreitet und wird unter anderem für chemische Produkte, Medikamente und Humanproben eingesetzt.

In der Vergangenheit war dieser Vorgang häufig mühsam und aufwändig - durch den technischen Fortschritt ist die Nachverfolgung jedoch wesentlich einfacher geworden. Dazu tragen mehrere Komponenten bei: Drucker für Barcodes oder RFID-Etiketten; Mobilcomputer, die Barcodes oder RFID-Daten erfassen und an das Backend-System übertragen können, sowie ein stabiles WLAN, das eine dauerhafte Verbindung zwischen den Geräten und dem Backend sicherstellt.

Fallbeispiel: Unterwegs mit Obst

Ein amerikanischer Obstbau-Verband mit 24 Mitgliedern verwendete in der Vergangenheit traditionell Papier-Etiketten für seine Paletten oder trug die Chargennummern manuell in Notizbücher ein - eine zeitraubende und fehleranfällige Aufgabe. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung suchte der Verband schließlich eine neue Möglichkeit der Nachverfolgung und fand sie in einer modernen Industriedrucker-Lösung. Diese ermöglicht eine effizientere Markierung der Chargen durch hochauflösenden Druck und hohen Durchsatz. Dank flexibler Ausgabeformate können Mitarbeiter die Etiketten jederzeit kurzfristig an das zu verpackende Produkt anpassen und beispielsweise von einzeiligem auf mehrzeiligen Druck umstellen.

Auf Basis der auf den Etiketten gespeicherten Daten erzeugen die Bauernhöfe ein digitales Spiegelbild ihrer Abläufe und können dadurch ihre Produktion und Auslieferungen wesentlich einfacher und genauer nachverfolgen. Somit kann der Verband nun jede Charge sauber zuordnen, die Auswirkungen eines Rückrufs reduzieren und betroffene Produkte zügig aus der Lieferkette entfernen.

Drei Tipps für die Auswahl des richtigen Druckers

Angesichts einer großen Auswahl an Druckern lautet die große Frage für Unternehmen vor der Einführung neuer Drucker stets: Welcher Drucker ist der richtige für das eigene Unternehmen? Die Entscheidung hängt natürlich von den individuellen Anforderungen und der Umgebung ab, in der die Lösung zum Einsatz kommen soll. Daher hier zur Orientierung drei Tipps für die Auswahl des passenden Druckers: