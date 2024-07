Was ist das beste Cybersecurity-Startup der DACH-Region? Um diese Frage zu beantworten, ruft das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE noch bis 31. Juli 2024 Startups der DACH-Region dazu auf, sich für den ATHENE Startup Award UP24@it-sa zu bewerben. Am 23. Oktober pitchen fünf Startups um den Sieg beim Wettbewerb, der bereits zum siebten Mal auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg, Europas größter Fachmesse für IT-Sicherheit, ausgetragen wird.

Zuvor bewertet eine Fachjury, der auch Computerwoche und CSO als Medienpartner angehören, eingehende Bewerbungen und bestimmt so die fünf Finalisten für das Pitch-Event. Neben Produkt beziehungsweise Service berücksichtigen die Juroren dabei auch Vision und Mission des Gründungsteams sowie die Vertriebsstrategie.

Preisgelder so hoch wie noch nie

Den drei Gewinnern winken in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr noch einmal angehobene Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro, die die Deutsche Telekom Security (1. Platz: 7.500 Euro), Kaspersky (2. Platz: 5.000 Euro) und Infinigate (3. Platz: 2.500 Euro) bereitstellen. Das Gewinner-Startup erhält zudem eine vergünstigte Teilnahme an der Startup Area der it-sa Expo@Congress 2025, ein "Company & Product"-Package zur ganzjährigen Präsentation des Unternehmens auf der Digitalplattform it-sa 365 sowie eine Mitgliedschaft im IT-Sicherheitscluster.

Startups, die sich bewerben möchten, müssen bis spätestens 31. Juli 2024 ein zweiseitiges Formular ausfüllen und zusammen mit einem aussagekräftigen Pitchdeck über die Award-Website hochladen. Aus allen rechtzeitig eingegangenen Bewerbungen wird die Award-Jury dann die fünf Finalisten auswählen und zur Teilnahme am Live-Pitch-Event auf der it-sa im Oktober einladen.

Oliver Küch, Director Marketing & PR beim Darmstädter Fraunhofer SIT, dem das ATHENE Forschungscenter angeschlossen ist, erklärt: "Wir möchten mit dem Award vielversprechende Startups auszeichnen, die wegweisende Lösungen und Technologien im Bereich der Cybersicherheit und Datenschutz entwickeln. Die Startups sollten über eine innovative Geschäftsidee, eine starke technologische Expertise und ein hohes Wachstumspotenzial verfügen." Küch, der zudem der Jury des UP24@it-sa-Awards angehört, weiter: "Der Award bietet den Gewinnerteams die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, Kontakte zu etablierten Unternehmen und Investoren aufzubauen sowie wertvolles Feedback von Experten der Branche zu erhalten."

Erfolgsstory IT-Seal

Schon die Erfolgsgeschichte des ersten Award-Gewinners IT-Seal, der 2018 den UP@it-sa-Award einheimste, zeigt das Potenzial der beteiligten Startups. Nicht nur ist IT-Seal als Spezialist für Security-Awareness-Trainings seit 2022 Teil der Hornetsecurity-Gruppe - auch die beiden Geschäftsführer Alex Wyllie und David Kelm sind nach wie vor begeistert vom UP-Award und rühren in der Startup-Szene kräftig die Werbetrommel für eine Teilnahme: "Cybersecurity wird unsere Zukunft prägen, und Eure Innovationen gestalten einen Teil dieser Zukunft! Unsere deutliche Empfehlung: Traut Euch, ergreift die Chance!"