Der Videokonferenzanbieter Zoom, Cloud-Speicherdienst Box, die Collaboration-Plattform Slack und der Identitätsmanagement-Spezialist Okta haben sich zu einer losen "New Work Alliance" zusammengetan. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame globale Marketing-Initiative, die Awareness für die Angebote der vier im Markt schaffen soll.

Ein Kessel Buntes

Treiber hinter dem Zusammenschluss ist die Überzeugung, dass Millennials im Beruf lieber mit den ihnen vertrauten Tools arbeiten wollen als mit einer vorgegebenen Lösung. Betriebe sollten daher möglichst viel Spielraum beim Aufbau ihrer Infrastruktur haben und den Endnutzer in den Mittelpunkt stellen können. Dies sei, so sagten Vertreter der vier Anbieter bei der Eröffnung des Münchner Büros von Okta, mittlerweile ein ebenso wichtiges Incentive für Bewerber wie es früher der Dienstwagen gewesen sei.

"Die User wissen genau, was sie nutzen wollen", fasst Tobias Schill von Zoom im Gespräch mit den anderen Allianz-Mitgliedern zusammen. Die Herausforderung bestehe darin, Nutzer- und IT-Anforderungen (etwa bezüglich Security) gleichermaßen zufriedenzustellen.

Da keine Suite eines einzelnen Anbieters die Bedürfnisse aller Beteiligten abbilden könne, wirbt das Anbieterquartett für eine "Best-of-Breed-Infrastruktur". Damit ist ein Sammelsurium aus vielen Spezialanwendungen gemeint, die über Schnittstellen verbunden sind. Für Oliver Blueher von Slack wird so der User ins Zentrum gestellt, da um ihn herum genau die Tools aufgebaut würden, die er braucht. Zudem bekomme er für jeden Use Case die beste Lösung.

Auch Redundanzen seien auf diese Weise möglich, so dass Mitarbeiter sich beispielsweise aus mehreren Collaboration-Tools das für sie passende heraussuchen können. Hier stellt sich die Frage, ob es nicht teurer ist, mehrere Produkte einzukaufen, anstatt nur eine Lösung zu nutzen. Dem entgegnet Zoom-Manager Schill, dass eine einzelne Lösung, die den Mitarbeitern nicht das Optimum an Produktivität ermögliche, das Unternehmen am Ende mehr Geld koste. Zudem könnten einzelne Speziallösungen agiler an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden, als monolithische Suiten, ergänzt Alexander Schweigart von Box.

Voraussetzungen für Best-of-Breed

Um einen solchen Flickenteppich der Besten umzusetzen, braucht es Kooperation und Führung. Für Okta-Manager Sven Kniest muss bei Best-of-Breed Integrationsfähigkeit und Konnektivität über allem stehen. Zudem sei es wichtig, dass die Unternehmen durch einen Customer Success Manager begleitet würden. Dessen Aufgabe sei es, die Unternehmen über Anforderungen und Möglichkeiten der einzelnen Tools zu informieren sowie bei der Implementierung und Wertschöpfung zu unterstützen.

Neben den Funktionen und der Performance spielt auch die Sicherheit eine große Rolle. So wertet Frederic Kerrest, Mitgründer von Okta, Security als eine der drei aktuellen Prioritäten im Markt - neben dem Weg in die Cloud und der Integration von Technologie in das Kerngeschäft. Damit erklärt sich auch, warum Okta Teil der New Work Alliance ist. "Wir sind der Klebstoff, der alles zusammenhält," sagt Kerrest zur Rolle von Okta als Integrator in Best-of-Breed-Umgebungen.

Neuer Sicherheitsansatz

Laut Analyst Martin Kuppinger ist Identitätsmanagement (IAM) ein wichtiger Pfeiler moderner Unternehmen. Da sich der Perimeter - die Grenze zwischen öffentlichem Internet und Unternehmensnetz - zunehmend auflöst, müsse Sicherheit bei den Nutzern und Anwendungen ansetzen. Container und Microservices werden seiner Meinung nach zukünftig die Infrastrukturen prägen. Daher sollten Schutzmechanismen dort und vor allem an den Schnittstellen (APIs) ansetzen, über die die Zugriffe von Nutzern und anderen Anwendungen stattfinden. Er gibt fünf Ratschläge, wie moderne IAM-Infrastrukturen aufgebaut sein sollten: