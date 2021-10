In 15 bundesweiten Bikestores und einem Onlineshop bietet Fahrrad XXL ein gigantisches Sortiment - bestehend aus über 100.000 Fahrrädern von mehr als 40 Qualitätsmarken und exklusiven Eigenmarken. Hinzu kommen jede Menge Fahrradzubehör, Ersatzteile und Bekleidung. In- und Outdoor-Radstrecken, Testsimulatoren und Zweiradwerkstätten lassen jeden Store zu einer Erlebniswelt für die Kunden werden.

Seit Jahren auf Wachstumskurs

Kein Wunder also, dass Fahrrad XXL seit mehreren Jahren ein stetes Wachstum verzeichnet - wovon während des Corona-bedingten Lockdowns vor allem das E-Commerce profitierte. Doch hatte der strikte Expansionskurs der 2006 gegründeten Unternehmensgruppe schon früh die Notwendigkeit einer umfassenden IT-Modernisierung gezeigt.

Bei den meisten Filialen handelt es sich um Familienunternehmen, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung und Tradition zurückblicken. Sie setzen unterschiedliche Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssysteme ein, was die konzernweite Kommunikation und Abstimmung deutlich erschwert. Hinzu kommt, dass auch die ERP-Umgebungen innerhalb der Filialen vielfach heterogen und nicht direkt mit den Kassensystemen verbunden sind. Mehrfache Datenhaltung und aufwändige Schnittstellenpflege sind die Folge.

Einheitliche ERP-Landschaft angestrebt

Mit der Einführung von Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations in der Azure Cloud will Fahrrad XXL dies ändern und die Weichen für das künftige Wachstum stellen. So soll die über mehrere Standorte verteilte aktuelle IT-Systemlandschaft nach und nach durch einheitliche und zentrale ERP-Strukturen ersetzt werden.

"Mit Dynamics 365 möchten wir die konzernweiten Geschäftsprozesse und den Datenaustausch zwischen den Filialen effizienter gestalten und die Multichannel-Kommunikation mit den Kunden optimieren", beschreibt Dr. Hamidreza Ameli, Mitgründer von Fahrrad XXL und Gesellschafter von Fahrrad XXL Emporon, die Projektziele. "Zu den größten Herausforderungen zählt es, die Anforderungen und Wünsche der beteiligten Unternehmen und Fachmärkte auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen."

Alpha Variance Solutions als "Retter in der Not"

Um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden, startete Fahrrad XXL ein erstes Dynamics 365-Einführungsprojekt mit ausgewählten externen Beratungspartnern. Doch schon bald stellte sich heraus, dass diese Partner den hohen fachlichen Anforderungen nicht gewachsen waren. Da es an Fachexpertise mangelte und wenig Transparenz über den Projektfortschritt vorhanden war, uferten die Kosten rasch aus und das Projekt drohte zu eskalieren.

In "höchster Not" wurden die Verantwortlichen bei Fahrrad XXL auf den US-amerikanischen Microsoft Gold Partner Alpha Variance Solutions aufmerksam. Das Beratungshaus wurde 2015 von Präsidentin Yuanming Chu in New York gegründet und expandierte bereits erfolgreich in den europäischen Markt. Durch die umfassenden Kompetenzen und Erfahrungen, die Alpha Variance Solutions bei der MS Dynamics 365-Einführung gerade in Handelsunternehmen vorzuweisen hat, wurde das Projekt in letzter Minute gerettet.

Passgenaues Lösungsdesign

So konnten Yuanming Chu und ihr Team mit ausgeprägtem Know-how in der Erstellung und Implementierung kundenindividueller Dynamics 365-Lösungsarchitekturen punkten. Gemeinsam mit unternehmensinternen Spezialisten aus IT und anderen Fachbereichen gelang es ihnen, die vorhandenen Prozess- und IT-Strukturen mithilfe der ERP-Suite von Microsoft zu zentralisieren. Als Gesamtprojektleiter wurde Wolf Gläser, EU Regional Delivery Manager von Alpha Variance Solutions, eingesetzt.

Dabei ist die Zusammenarbeit stets von großem Vertrauen, Transparenz und Ehrlichkeit geprägt. "Als langjähriger Microsoft-Experte hat Wolf Gläser das zu scheitern drohende Projekt schnell in den Griff bekommen", unterstreicht Elodie Lamouroux, Head of PMO and Marketing bei Fahrrad XXL. "Obwohl es sich aufgrund unserer Gruppenstruktur um ein langwieriges und oft sehr kompliziertes IT-Vorhaben handelt, liegen wir gut in Zeit und Budget und können Anfang 2022 mit dem Rollout in einer ersten Filiale starten."

Parallel dazu bereitet das Alpha Variance Solutions-Team das Personal in den Fachmärkten mit einem Change Management auf die veränderte IT-Nutzung vor. Zudem wird internes Know-how für die Wartung und den Support der neuen ERP-Infrastruktur aufgebaut.

Stärkung des E-Commerce erwartet

Bis 2024 sollen alle Fahrrad XXL-Bikeshops auf MS Dynamics 365 for Finance and Operations umgestellt werden. Neben den Effizienzgewinnen in den Filialen versprechen sich die Verantwortlichen davon eine Stärkung des E-Commerce, da die neue IT-Infrastruktur zur Weiterentwicklung des Onlineshops beiträgt.

Schon vor dem ersten Rollout bringt Geschäftsführer Dr. Hamidreza Ameli die besondere Leistung des "Projektretters" auf den Punkt: "Mit ihrem agilen, professionellen und fokussierten Ansatz war und ist es ein Vergnügen, mit Alpha Variance Solutions zusammenzuarbeiten. Während der gesamten komplexen Integration haben Wolf Gläser und sein Team jede Aufgabe konsequent und kompetent durchgeführt."

Wenn Sie sich selbst von der Expertise von Alpha Variance Solutions in der Erstellung von Lösungsarchitekturen und der Implementation von Microsoft Dynamics-Lösungen überzeugen möchten, können Sie gerne mit Alpha Variance Solutions direkt Kontakt aufnehmen.