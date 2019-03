Bei der ATIX Informationstechnologie und Consulting AG arbeiten Softwareentwickler, IT-Spezialisten und IT-Consultants. Als IT-Dienstleister mit Fokus Linux im Rechenzentrum bieten wir Unternehmen professionelles IT-Consulting, innovatives Engineering und erstklassigen technischen Support an. Wir untersuchen Sicherheitsrisiken, schätzen Auswirkungen neuer Entwicklungen ab und bewerten diese.

Herausragende Initiativen

Better Coding am Abend

Nach Geschäftsschluss können Mitarbeiter die Räume für eigene Veranstaltungen nutzen. So treffen sich die Entwickler zum "Better Coding", um in diesem Rahmen ihren Code-Stil gemeinsam zu verbessern. ATIX stellt Räume, Infrastruktur und Snacks.

Mitarbeiterumfragen

Regelmäßig befragt ATIX die Mitarbeiter, um sich weiter zu entwickeln und zu verbessern. Jeder kann sich freiwillig melden und im Team Verbesserungsvorschläge erarbeiten, die dann zusammen umgesetzt werden. Ziel ist es, jeden Einzelnen zu hören und zu schätzen, aber Gemeinschaftsgefühl und Unternehmenserfolg nicht aus den Augen zu verlieren.

Nachhaltige Versorgung am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz gibt es kostenlose Getränke und Obst. Das Besondere dabei ist, dass gezielt auf nachhaltige und biologische Produkte geachtet wird. Der Kaffee stammt aus fairem Ökoanbau, Milch und Obst kommen aus Biobetrieben der Region und das Wasser wird im Unternehmen direkt aufbereitet, um Plastikflaschen zu vermeiden.

Das sagen die Mitarbeiter

"90 Prozent der Mitarbeiter kommen gerne zur Arbeit."

"Durch das auf Familien zugeschnittene flexible Arbeitsmodell kann ich Berufliches und Privates optimal verbinden. Aufgrund flacher Hierarchien, kurzer Kommunikationswege und offener Gesprächsatmosphäre kann sich jeder schnell mit Ideen in das Unternehmen einbringen und seinen Arbeitsplatz aktiv mitgestalten."

