Große Zukunftspläne hat das Land Baden-Württemberg nach den Worten von Florian Stegmann, Staatsminister und Chef der Staatskanzlei in Stuttgart: Das Schwabenland soll zum "AI LÄND" und Europas Innovationsstandort Nummer Eins werden. So will das Bundesland mit dem Projekt F13 - einem KI-Assistenzsystem für Mitarbeitende der Landesverwaltung - eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung übernehmen.

Mit der Einführung des neuen F13 wird Baden-Württemberg nach eigener Darstellung das erste Bundesland, das seinen Mitarbeitern in der Landesverwaltung KI-Werkzeuge zur Verfügung stellt, die aus dem eigenen Rechenzentrum stammen. Mit dem Assistenzsystem sollen sich Behördenprozesse effizienter und transparenter abwickeln lassen.

Das kann die KI F13

Hierzu unterstützt der Prototyp von F13 im Wesentlichen vier Funktionen:

Zusammenfassungsfunktion

In die Zusammenfassungsfunktion können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung Texte einfügen und zwischen unterschiedlich starken Komprimierungsstufen wählen. Im Hintergrund wird der Text dann innerhalb von Sekunden verarbeitet und eine zusammengefasste Version zum Kopieren oder Download erstellt.

Kabinettsvorlage-Vermerk

Mit der Funktion des Kabinettsvorlage-(KV-)Vermerks können Kabinettsvorlagen direkt als Word-Dokument hochgeladen werden, und in einen KV-Vermerk überführt werden. Sachstand und Inhalt der KV werden automatisch zusammengefasst und in eine Vermerks-Vorlage übertragen.

Rechercheassistenz

Die Rechercheassistenz kann die Nutzerinnen und Nutzer bei der Aufbereitung großer Informationsmengen zu spezifischen und individuellen Fragestellungen unterstützen. So können der Assistenz Fragen zu einem hochgeladenen Dokument oder der Wissensdatenbank gestellt werden. Die KI gibt dann konkrete Antworten.

Fließtextgenerierung/Vermerkomat

Mit der Fließtextgenerierung/"Vermerkomat" ist vorgesehen, hochgeladene Dokumente und Texte (wie Notizen, Vermerke, Studien) zusammenzuführen, um einen ganzheitlichen Fließtext zu erstellen. Dabei sollen die Textlänge, die zentrale Fragestellung des Fließtexts und der thematische Fokus individuell eingestellt werden können.

Aleph Alpha mit neuem Business-Modell

Entwickelt wurde die KI-Assistenz gemeinsam mit dem Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha und dem InnoLab_bw. Gleichzeitig verdeutlicht die gemeinsame Entwicklung von F13 wie sich das Geschäftsmodell von Aleph Alpha wandelt.

Als reiner Anbieter von Sprachmodellen gestartet, entwickelt sich das Unternehmen nun zu einem breit aufgestellten Anbieter eines Produkt-Stacks mit umfangreichen Applikationen. Ein weiterer Beleg für diesen Wandel des Business-Modells ist die erst jüngst erfolgte Ankündigung, dass KI-Spezialist Aleph Alpha gemeinsam mit dem Bundeswehr-IT-Dienstleister BWI souveräne KI-Anwendungen für die Truppe entwickeln wird und dazu eigene KI-Hardware verwenden will.

Souveräne KI - hosted im Schwabenländle

Die Gesichtspunkte einer souveränen KI, die zudem wirklich DSGVO-konform arbeitet, spielte auch bei der Vorstellung von F13 eine zentrale Rolle. So sollen der GovTech Campus Deutschland als Partner der öffentlichen Verwaltung sowie STACKIT als souveräner Cloud-Partner sicherstellen, dass die KI-Anwendungen sicher und datensouverän genutzt werden können.

"Damit löst F13 das Versprechen souveräner KI konsequent ein", so Jonas Andrulis, CEO und Gründer von Aleph Alpha. "Bürger können auf Erfüllung höchster Datenschutzstandards und Experten der öffentlichen Hand bundesweit auf nachvollziehbare Ergebnisse setzen."

Schwarz IT mit im Boot

Christian Müller, Co-CEO bei Schwarz Digits, betonte bei der Vorstellung von F13: "In strategischer Partnerschaft mit Aleph Alpha und dem GovTech Campus Deutschland hosten wir auf unserer Cloud einen souveränen, KI-gestützten, digitalen Verwaltungsarbeitsplatz für die gesamte deutsche Verwaltung." STACKIT ist Teil der IT-Organisation der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland etc.). Für ihre Cloud-Services nutzt STACKIT die IT-Ressourcen der Schwarz IT, inklusive eigener Rechenzentren in Deutschland.