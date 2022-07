Das Thema Datensicherung wird zwar immer komplexer, doch an den Grundprinzipien hat sich kaum etwas verändert. Nach wie vor gilt die goldene "3-2-1-Regel": Demnach beinhaltet ein gutes Backup drei verschiedene Kopien, auf zwei verschiedenen Speichermedien, wobei eine der Kopien an einem von der Betriebsstätte räumlich entfernten Ort liegt - als Schutz vor Bränden oder Umweltkatastrophen. Die externe Kopie stellt sicher, dass selbst bei einem Totalausfall der Daten am Kundenstandort, zum Beispiel durch einen Brand im Rechenzentrum, die Daten nicht unwiederbringlich verloren gehen.

IT-Abteilungen rund um die Welt bemühen sich, dieses Prinzip einzuhalten, doch ihre Aufgabe wird täglich schwieriger. Durch Cloud Computing und Software-as-a-Service (SaaS) sind IT-Infrastrukturen verteilter, komplexer und unübersichtlicher geworden. Hinzu kommt die Dezentralisierung der Arbeit, beispielsweise durch Homeoffice, wodurch sowohl die Datensicherung als auch der Schutz vor Cyberbedrohungen vielschichtiger wird. Durch verteilte IT-Infrastrukturen und dezentrale Arbeit entstehen neue, potenzielle Sicherheitslücken und Einfallstore, die die IT bislang nicht auf dem Zettel hatte. So gesehen ist es kein Wunder, dass sich Cybercrime inzwischen zu einer lukrativen "Industrie" entwickelt hat. Die Liste der Firmen, die durch Cyberangriffe geschädigt wurden, wird stetig länger und enthält auch Namen von weltbekannten Unternehmen.

Backups im Visier von Cyberkriminellen

Auf 223 Milliarden Euro schätzte der Digitalverband Bitkom vor einiger Zeit den jährlich durch Cyberangriffe verursachten Schaden für die deutsche Wirtschaft. Das am häufigsten eingesetzte Mittel der Cyberkriminellen ist Ransomware. Immer öfter stehen dabei Backups im Visier der Erpresser - aus nachvollziehbaren Gründen: Sind nicht nur die operativen Daten, sondern auch deren Sicherungskopien von Malware befallen und dadurch unbrauchbar gemacht, sehen viele Unternehmen keinen anderen Ausweg als die Lösegeldzahlung. Aus diesem Grund ist gut funktionierende Backup-Software, die mit effektiven Abwehrmechanismen gegen Ransomware ausgestattet ist, gefragt wie selten zuvor.

In diesem Umfeld hat sich Veeam als Anbieter etabliert. Besonders im Mittelstand ist die Software des IT-Unternehmens mit Hauptsitzen in den USA und der Schweiz gefragt, denn sie kann einerseits on-premises laufen, andererseits aber auch mit Cloud-Komponenten gut umgehen. Außerdem unterstützt die Veeam-Software den in der Backup-Branche bewährten Best-Practice-Ansatz, den man auch als Dieben erwähnte 3-2-1-Regel kennt. Deren Umsetzung obliegt letztlich den einzelnen IT-Verantwortlichen. Herausfordernd ist dabei für viele die "1" in der genannten Regel: die räumlich entfernte Kopie. Denn die Anforderungen hinsichtlich Aktualität und Dynamik sind in der heutigen Zeit auch für diese physisch getrennten und ausgelagerten Sicherung hoch: Sie muss tagesaktuell sein, den gesamten Umfang der zu sichernden Daten beinhalten und im Ernstfall schnell zur Verfügung stehen.

Aus dieser Situation heraus wird Backup-as-a-Service (BaaS) immer populärer. Der auf mittelständische Kunden spezialisierte IT-Dienstleister Bechtle bietet dafür unter anderem zwei Services, die IT-Abteilungen entlasten. "Bei 'BaaS for Veeam made by Bechtle' handelt es sich um ein externes Backup, das auf der eigenen Cloud-Infrastruktur von Bechtle gehostet wird", erklärt Jörg Bischoff, Service Owner BVPC & BaaS bei Bechtle. "Das ist für unsere Kunden besonders hilfreich, weil dies zum einen für die wichtige räumliche Trennung der zu sichernden Daten sorgt und zum anderen weil der Kunde sich keine Gedanken um die Sicherheit seiner ausgelagerten Daten machen muss."

In der Cloud und trotzdem DSGVO-konform

Die Bechtle-Cloud wiederum ist in zwei Rechenzentren in Frankfurt und Rüsselsheim untergebracht, die nach dem "Tier 3+" Datacenter-Standard klassifiziert und aufgrund ihres deutschen Standorts DSGVO-konform sind. Dadurch ist es auch für öffentliche Verwaltungen, Gesundheitseinrichtungen, Universitäten und andere Institutionen, die per Gesetz besondere Auflagen hinsichtlich des Datenschutzes erfüllen müssen, möglich, ihre Daten über die Cloud von Bechtle einfach zu sichern.

Laut Jörg Bischoff verfügen die meisten Kunden der Bechtle-BaaS-Services über eine eigene Veeam-Infrastruktur und beziehen den Dienst als passende Lösung, um externe Backups zu erstellen. "BaaS hat den Vorteil, dass der Kunde sich weder um die Sicherheit noch um die Erweiterbarkeit und die Skalierung seiner ausgelagerten Backups kümmern muss; dafür sorgt im Hintergrund das Spezialisten-Team von Bechtle ohne das der Kunde dies bemerkt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Kunde nur für die Dienste und die Speicherressourcen bezahlt, die er in Anspruch nimmt, den Service jederzeit auf monatlicher Basis kündigen kann und somit keiner Abo-Falle unterliegt", so Bischoff.

Da das Onboarding neuer Kunden in der Regel mit dem Transfer großer Datenmengen verbunden ist, unterstützt Bechtle die schnelle Übermittlung in zweierlei Hinsicht: Zum einen über einen WAN Accelerator, der die Datenübertragung mithilfe hochentwickelter Caching- und Komprimierungstechniken optimiert, wodurch sich die zu übertragende Datenmenge um mehr als das Zehnfache verringern kann. Zweitens bietet Bechtle einen sogenannten "Seeding-Service". Dabei wird das erste Backup direkt beim Kunden auf einer von Bechtle bereitgestellten NAS vorgenommen und anschließend per Kurier an Bechtle geschickt. Für den Fall, dass eine größere Datenwiederherstellung nötig ist, kann dieses Verfahren auch in die entgegengesetzte Richtung angewendet werden.

Sicherung von Microsoft 365-Umgebungen

Bei einem weiteren wichtigen Backup-Service von Bechtle handelt es sich um die Sicherung von Microsoft 365-Umgebungen über die Cloud-Services des US-Anbieters AvePoint. "AvePoint ist in diesem Bereich momentan einer der führenden Anbieter", sagt Jörg Bischoff. So kann beispielsweise eine Wiederherstellung von verlorenen Daten in der Regel vom Benutzer selbst über ein Service-Portal vorgenommen werden, bei dem der Kunde mittels eines intelligenten Bots - des sogenannten AvePoint Virtual Assistant, kurz AVA - unterstützt wird. Die Datensicherung erfolgt jedoch in die Azure-Cloud und nicht mehr über die Cloud-Infrastruktur von Bechtle.

Der Managed Backup Service von Microsoft 365-Umgebungen wird oft als Erweiterung der Managed Microsoft 365 Services von Bechtle hinzugebucht. Es gibt aber auch Kunden, die ausschließlich diesen Service buchen. Aus Sicht des Kunden ist Bechtle der alleinige Ansprechpartner, der sich auch um die Datenwiederherstellung kümmert, falls der Kunde dies nicht selbst über das Service-Portal tun kann, oder auch bei anderen Herausforderungen, wie z.B. bei dem Wiederanstoß abgebrochener Datensicherungen. "Bei Startup-Unternehmen oder kleinen mittelständischen Unternehmen wird unser Service sehr gerne in Anspruch genommen", erklärt Jörg Bischoff. "Dort setzt man die zur Verfügung stehenden Ressourcen lieber für die Produktentwicklung ein, als für solche IT-Prozesse." Die Backup-Services von Bechtle ermöglichen es Kunden somit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, in der sicheren Gewissheit, dass ihre Daten gut geschützt sind.

