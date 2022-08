Nach Angaben von AWS ist der Private-5G-Service des Cloud-Providers jetzt zumindest in den USA verfügbar. Den Service hatte AWS im November letzten Jahres vorgestellt. Er soll es Unternehmen ermöglichen, ein privates Mobilfunknetz als Service zu beziehen. Der Anbieter gibt an, wo er das Netz benötigt und den Rest übernimmt AWS. Nach eigenen Angaben liefert AWS dann die Sender, Server, 5G-Core- und RAN-Software sowie die SIM-Karten und wartet das aufgebaute Netz.

"Mit diesem Service können Unternehmen ihr eigenes privates Mobilfunknetz innerhalb weniger Tage entwerfen und bereitstellen", beschreibt Jeff Barr, Chief Evangelist bei AWS. Gleichzeitig schränkt er ein: "Das private Mobilfunknetz nutzt das CBRS-Spektrum. Es unterstützt heute 4G LTE (Long Term Evolution) und wird in Zukunft 5G unterstützen." Und für amerikanische Nutzer hat er noch eine weitere bittere Pille parat: "Das CBRS-Spektrum erfordert in den Vereinigten Staaten eine zertifizierte professionelle Installation (CPI) von Funkgeräten."

Technik und Kosten

Dafür ködert AWS die Kunden über seine Preisgestaltung. Der AWS Managed Service wird nach Bedarf und Verbrauch berechnet, wodurch einige Gemeinkosten entfallen. Im Einzelnen umfasst das AWS-Private-5G-Paket eine Funkeinheit und zehn SIM-Karten. Die Funkeinheit benötigt eine Wechselstromversorgung und einen kabelgebundenen Zugang zum öffentlichen Internet sowie ein lokales Netz mit IPv4 und DHCP. Jedes Private-5G-Netz unterstützt eine Funkeinheit, die einen Durchsatz von bis zu 150 Mbit/s über bis zu 100 SIM-Karten bereitstellen kann.

Die Kosten betragen 10 US-Dollar pro Stunde für jede Funkeinheit, wobei eine Mindestlaufzeit von 60 Tagen gilt.

AWS Private 5G wird in den Regionen US East (Ohio), US East (N. Virginia) und US West (Oregon) eingeführt. Zudem arbeite das Unternehmen daran, den Service in naher Zukunft auch außerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar zu machen.