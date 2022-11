Erst kürzlich hatte Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben, seinen für Consumer konzipierten Messaging-Dienst Wickr Me Ende 2023 einstellen zu wollen, um sich stärker auf die Bereiche Enterprise und Government zu fokussieren. Auf der re:Invent 2022 in Las Vegas ließ AWS nun Taten folgen und kündigte an, die Enterprise-Version von Wickr - die erstmals im Juli 2022 angekündigt wurde - ausrollen zu wollen. Bislang war der Service lediglich in einer Preview-Version verfügbar.

Wie AWS mitteilte, soll Wickr Business-Anwendern eine sichere Kommunikation und Kollaboration per Text, Sprache und Video ermöglichen, sowie Inhalte miteinander zu teilen - man wolle Unternehmen mit Wickr künftig auch dabei unterstützen, Audit- und Regulierungsanforderungen zu erfüllen, wie es in einem Blogpost des Unternehmens heißt.

AWS geht diesen Schritt in einer Zeit, in der das Unternehmen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen damit rechnet, dass seine Kunden weniger investieren werden. Der globale Markt für sichere Messenger soll allerdings zweistellig wachsen, wenn man Analysten Glauben schenkt: Ein Report der IMARC Group geht davon aus, dass das Marktvolumen in diesem Bereich im Jahr 2022 von 5,1 Milliarden Dollar (2021) auf 11,2 Milliarden Dollar anwachsen wird.

AWS Wickr: Funktionen, Preise und Verfügbarkeit

Um Unternehmen auch dabei zu unterstützen, den Wickr-Service zu konfigurieren und zu managen, hat AWS dessen Administrations-Framework in die Management Console integriert - das Portal über das AWS-Kunden sämtliche Services und Konfigurationen steuern. Um die Wickr-Verwaltungsrichtlinien einzurichten, können Unternehmen auf die AWS IAM-Zugriffskontrolle und -Richtlinien zurückgreifen. Administratoren können zudem Netzwerke für Wickr managen. Die Kunden der Unternehmen, die Wickr einsetzen, können über iOS-, Android-, Windows-, Linux- und macOS-Geräte auf die Anwendung zugreifen. Die verschiedenen Wickr-Versionen stehen auf den jeweiligen Marktplätzen zum Download bereit.

Darüber hinaus können IT-Teams Wickr so konfigurieren, dass die Daten des Dienstes an einem bestimmten Ort gespeichert werden, um gesetzlichen Vorgaben einzelner Branchen gerecht zu werden. Um Daten zu speichern, müssen IT-Teams einen Data-Retention-Prozess einrichten und ihn auf Netzwerke anwenden. Laut AWS werde so der maximale Schutz der Daten gewährleistet. Der Data-Retention-Prozess ist darüber hinaus auch als Docker-Container verfügbar. Darüber hinaus umfasst Wickr auch mehrere Bots, die als Docker-Container verpackt sind. Diese Bots, die dem von Slack sehr ähnlich sind, können Entwickler verwenden, um Workflows mit Node JS zu erstellen.

Don’t let uninvited guests drop in on your call. ??????#AWS Wickr provides end-to-end encryption for your secure communications across messaging, voice, & video knowing that only intended recipients have access. Think of it as your virtual bouncer. ?? https://t.co/syuw4b7LNg pic.twitter.com/eG5YLCwpjZ — Amazon Web Services (@awscloud) November 28, 2022

Der Wickr-Service für Unternehmen ist derzeit nur in der AWS-Region US East (North Virginia) verfügbar - weitere Regionen sollen voraussichtlich bald folgen. Der Messaging Service ist für Einzelpersonen und Teams mit bis zu 30 Personen für die ersten drei Monate kostenlos nutzbar. Wird die User-Begrenzung überschritten, tritt ein Standard-Preisplan für fünf Dollar pro Benutzer und Monat in Kraft. AWS hat auch einen Premium-Preisplan für 15 Dollar pro Benutzer und Monat in petto, der weitere granulare Funktionen mitbringt. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Computerworld.