Der Technologiekonzern ZF ermöglicht mit intelligenten Systemen die Mobilität von PKW, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik - denn die Fahrzeuge von morgen werden weit mehr sein als Smartphones auf Rädern, Hard- und Softwareansprüche müssen zusammengeführt werden.

Nur wenige Branchen stellt die Digitalisierung vor so große Herausforderungen wie die Automobilindustrie. Doch auch kaum ein anderes Fach bietet so viele attraktive Chancen - in Zukunft werden wir uns noch elektrischer, vernetzter und automatisierter auf vier Rädern bewegen. Damit wird Software zum USP einer neuen Fahrzeuggeneration: Komplexe Algorithmen steuern Fahrerassistenzsysteme, erhöhen durch Pre-Crash-Sensorik die Sicherheit und ermöglichen neue Business-Modelle für etablierte Autobauer und die Mobility-Provider der Zukunft.

Das bedeutet für Zulieferer und Hersteller ein neues Rollenverständnis. Denn um diese innovativen Funktionen auf die Straße zu bringen, müssen Hardware-Elemente und Steuerprogramme nahtlos und zuverlässig ineinandergreifen. Die Grundlage der Autos von morgen sind integrierte Software-Plattformen, an die der Fahrzeughersteller (OEM) je nach Modell und Auslegung verschiedene Komponenten flexibel andocken kann.

Architekturwechsel für die Mobilität von morgen

Das erfordert einen Paradigmenwechsel in der elektrischen und elektronischen Architektur (E/E-Architektur): Bisher wurden alle Funktionen von Dämpfer, Bremse und Co. jeweils über ein eigenes elektronisches Steuergerät (ECU) kontrolliert. Für umfassende Assistenzsysteme müssen diese ECUs aufwendig in die Gesamtarchitektur integriert werden. Der neue Ansatz löst die Regelsoftware der übergreifenden Funktionen von den Hardware-Komponenten und bündelt sie auf einer gemeinsamen leistungsfähigen Plattform. Diese sogenannten Domain-Controller koordinieren die gesamte Sensorik und Aktuatorik - die Antriebstechnik - für einen bestimmten Fahrzeugbereich und ermöglichen so eine effiziente und effektive Gesamtsteuerung.

Ein Beispiel dafür ist die Vehicle-Motion-Control-Plattform "cubiX" des weltweit agierenden Technologieunternehmens ZF. In diesem System laufen alle Komponenten der Längs-, Quer- und Vertikaldynamik zusammen. Auf Basis von umfassenden Sensordaten koordiniert die cubiX Lenkung, Bremse und Fahrwerk-Aktuatorik und optimiert so das Fahrverhalten - gerade auch im fahrdynamischen Grenzbereich, wo die Signalflut einzelner Regelsysteme traditionelle Architekturen schnell überfordert.

Neue Komplexität verlangt neue Entwicklungsprozesse

Unter dem Motto "Das Fahrwerk der Zukunft ist Code" hat ZF schon früh und konsequent die Weichen in Richtung Software-definiertes Fahrzeug gestellt. Denn integrierte Plattformen benötigen auch integrierte Entwicklungsprozesse: Verschiedene Teams programmieren zeitgleich an derselben Software, teils gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller oder weiteren Sublieferanten. Daher nutzt ZF eine DevOps-Umgebung für die Kooperation. Sie erlaubt den Entwicklern, einzelne Codeteile via Continuous Integration und Delivery jederzeit direkt auf dem Steuergerät zu testen. Ein neu gegründetes Global Software Center sorgt dafür, dass unternehmensweit alle Bereiche Zugriff auf die aktuellsten Ressourcen haben.

Ein erstes Projekt des Global Software Centers befasst sich mit einer grundlegenden Herausforderung der automobilen Digitalisierung: einem Bindeglied zwischen den Software-Anwendungen und den vielfältigen Hardware-Komponenten. Die ZF Middleware muss nur mit dem Betriebssystem des Fahrzeugs verbunden werden und minimiert so die Schnittstellen. Gleichzeitig standardisiert sie die Kommunikation zwischen den verschiedenen Hard- und Software-Schichten und ermöglicht dadurch eine flexible und einfache Systemintegration.

Die Next-Gen-Mobilität aktiv mitgestalten

In seiner "Next-Generation-Mobility"-Strategie hat ZF die Digitalisierung als zentralen Wegbereiter für die Mobilität von morgen definiert. Ein besonderer Fokus liegt dabei unter anderem auf umfassenden Produkt- und Softwarelösungen für Elektromobilität und automatisiertes Fahren. Um seine führende Position in diesen beiden Bereichen weiter auszubauen, wird ZF bis Ende 2023 mehr als zwölf Milliarden Euro investieren.

Der wichtigste Erfolgsfaktor des Konzerns bleiben seine kompetenten, kreativen und motivierten Fachkräfte. Mehrere Tausend Mitarbeiter entwickeln bei ZF smarte, vernetzte und digitale Lösungen, um den Straßenverkehr sicherer, sauberer und effizienter zu machen. Deutsche Standorte, darunter Koblenz, Hannover, Schweinfurt, Auerbach, Regensburg und Friedrichshafen, treiben gemeinsam mit globalen Entwicklungszentren Innovationen für die Mobilität der nächsten Generation voran. Verstärkung ist jetzt vor allem in den Zukunftsfeldern Elektromobilität und autonomes Fahren gefragt - von Software-Ingenieuren über Cybersecurity-Spezialisten bis hin zu Programm-Managern. Alle aktuellen Stellenangebote finden sich unter jobs.zf.com