Die „Autobahn App“ der Autobahn GmbH des Bundes ist wie angekündigt (siehe unten) heute am 20.7.2021 erschienen. Die neue App der Autobahngesellschaft ist als Service-App für alle Benutzer der deutschen Autobahnen gedacht. Die App soll Routen für Autobahnfahrten anzeigen sowie auf Staus und Baustellen hinweisen. Außerdem zeigt die App Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge an. Über die App soll man zudem Zugriff auf Webcams entlang der Autobahnen haben. Anhand der Webcam-Livestreams sollen sich Autofahrer sofort ein realistisches Bild der tatsächlichen Verkehrslage verschaffen können.

Die App soll außerdem für LKW-Fahrer spezielle Funktionen bieten. So sollen LKW-Fahrer in der App sehen können, wo es freie Stellplätze gibt und in welchen Raststätten sich Toiletten, Duschen und Restaurants befinden.

Diese Funktionen stellt die Autobahn App des Bundes zur Verfügung

Routencheck: Geben Sie Start- und Zielpunkt ein und wählen Sie gegebenenfalls weitere Zwischenziele aus. Die App zeigt Ihnen die aktuelle Verkehrssituation an, macht Angaben zur genauen Route und bietet die Möglichkeit, von dort aus direkt in Ihre Navigations-App zu wechseln. Ihre eingegebene Route wird dann automatisch übernommen. Pendler können häufig gefahrene Strecken in der Autobahn App lokal abspeichern.



Verkehrsmeldungen wie z.B. Baustellen, Staus, Sperrungen etc.: Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Autobahnen finden Sie in diesen Rubriken detaillierte Informationen zu Dauer- oder Tagesbaustellen. Inklusive Informationen zu geplanten Baustellen und Sperrungen.

Rastplatz- und Tankstellensuche: Die App beschreibt die Ausstattung des Rast- oder Parkplatzes, die Anzahl der LKW- und PKW-Parkplätze und die Lage. Vorhandene Restaurants, Kioske, Sanitäranlagen, Einkaufsmöglichkeiten etc. sind aufgelistet.

E-Ladestationensuche: Exakter Standort, Anbieter, Kupplungstyp, Ladeleistung und die Zahl der zur Verfügung stehenden Ladesäulen. Von der App aus kann man direkt in die eigene Navigations-App wechseln und sich so zur ausgewählten Ladestation leiten lassen.

Webcamsuche: Zugriff auf über 1.000 Live-Cams an den Autobahnen,um ein direktes Bild von der Verkehrslage zu bekommen.

Die Autobahn App ist kostenlos und frei von Werbung.

