Als agiler Enabler steigert AUSY Technologies die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit namhafter Unternehmen. Die Kunden stammen aus zahlreichen Branchen und sind sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz angesiedelt.

Das Team bei AUSY Technologies ist überzeugt: Die Menschen machen den Unterschied. Wo gelebte Begeisterung und wegweisende Ideen auf innovative Technologien treffen, kann Großes entstehen. "Shaping the future with our clients!" - das ist die Ambition der Beschäftigten bei AUSY Technologies.

Herausragende Initiativen

Technologiemanagement

Anfang 2020 gründete AUSY Technologies das Technologiemanagement als internes Forum, um technologische Innovationen strategisch voranzutreiben. Ein dreiköpfiges Team aus erfahrenen Software-Architekten treibt den Auf- und Ausbau des Leistungsportfolios im Bereich Cloud Architecture & Applications, IoT Applications sowie Digital Solution Development voran. Zudem geben die Mitglieder des Technologiemanagements interne Trainings und Coachings. Dabei arbeiten sie eng mit den unternehmenseigenen Expertengruppen Agile, Cloud, IoT und PUX (Product User Experience) zusammen. Im Rahmen der Expertengruppen haben die IT-Consultants die Möglichkeit, die thematische Ausrichtung für den Markt aktiv mitzugestalten.

Peergroup-Learning

Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei AUSY Technologies ist der projektübergreifende Austausch sehr wichtig. Deshalb haben sich diverse Events etabliert, die eine interne Austauschplattform bieten - wie zum Beispiel die monatlich stattfindende Agile Game Night, eine Experimentierplattform für Businessspiele, die unter einem wechselnden Motto wie "Abenteuer der Gruppendynamik" steht.

Die erprobten Business-Spiele können in Trainings, Workshops, Retrospektiven oder auch anderen agilen Meetings genutzt werden, um in Teams neue Lösungsansätze zu entwickeln und Erfahrungen erlebbar zu machen. Mit Beginn der Coronapandemie sind dies zumeist Online-Formate. Obwohl hier vor allem der Spaß im Vordergrund steht, können die Kollegen und Kolleginnen dadurch wertvolle Erfahrungen für ihren Projektalltag sammeln. Auch für das leibliche Wohl ist bei der Agile Game Night selbstverständlich gesorgt.

Daneben gehören auch Themenabende, an denen die Beschäftigten im Rahmen eines Impulsvortrags Themen aus den Bereichen Technologie, Methodik oder Fachlichkeit mit anschließender Diskussion vorstellen. CoPs, CodingDojos und TechDojos gehören bei AUSY Technologies zum Alltag.

Feiern@AUSY Technologies

Feiern und das trotz Corona? Ganz richtig! AUSY Technologies nimmt den Slogan "IT starts with people" ernst. Darum werden Erfolge regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen gefeiert!

Die 25-Jahre-Feier wurde zwar auf das Jahr 2022 verschoben, da so ein wichtiger Anlass gebührend vor Ort gefeiert werden soll. Allerdings gab es in den letzten Monaten einige Remote-Feiern, wie die Weihnachtsfeier oder den jährlich stattfindenden Teamday. Als Ersatz für die jährliche Weihnachtsfeier auf einer Münchner Alm wurde ein Live-Stream inszeniert. Dabei konnten die Beschäftigten den Event mit Preisverleihung und musikalischen sowie humorvollen Einlagen verfolgen. Für das leibliche Wohl war mit Essensgutscheinen für die ganze Familie gesorgt. Das Homeoffice-Jahr 2020 wurde in einigen Beiträgen auf witzige Weise aufgegriffen, sodass es viel Gelegenheit zum Lachen gab.

Als nächstes steht die GPTW-Party im Mai an. Hier soll die Auszeichnung gemeinsam gefeiert werden!

Das sagen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

"An meinem Job als IT Consultant begeistert mich insbesondere die vielfältige Projektlandschaft mit unterschiedlichen Kunden, Technologien, Anwendungsfällen und Applikationen. Hierbei wird man ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert, lernt interessante Themenbereiche und Projekte kennen und hat Kontakt mit vielen Menschen. Hinzu kommen die wertschätzende Unternehmenskultur sowie der gelebte Teamgeist bei AUSY Technologies, die meinen Job abrunden."

IT-Spezialisten (m/w/d) gesucht

Unsere Great Place to Work-Befragung hat gezeigt, dass sich neue Kollegen und Kolleginnen bei AUSY Technologies besonders wohl fühlen. Überzeugen Sie sich selbst und werden Sie Teil unseres Teams.

Gesucht werden IT-Spezialisten (m/w/d) in folgenden Bereichen: Software Development, DevOps & Cloud Solutions, Agile Consulting und IT Business Consulting

Kontakt: Sabine Künze (HR Expert),+49 69 7079839-663, Mail