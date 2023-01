Mit viel Tamtam und dem Werbeslogan "Mehr Vorteile zu noch günstigeren Preisen" hat Microsoft zum zehnjährigen Jubiläum von Microsoft 365 das neue Abo-Modell Microsoft 365 Basic angekündigt. Eigenen Angaben zufolge will der Konzern damit Einsteigerinnen und Einsteiger in die 365-Welt adressieren.

Das gehört zu 365 Basic

Für zwei Euro im Monat oder 20 Euro Jahresgebühr erhalten die User 100 GB Cloud-Speicher, werbefreie E-Mails mit Outlook Web sowie Zugang zum Support für Microsoft 365 und Windows 11. Ferner ist der Zugang zu den webbasierten Versionen von Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Clipchamp etc. und die Nutzung in mobilen Apps enthalten. Im Laufe des Jahres will Microsoft das Abo noch um Sicherheitsfunktionen erweitern. Dazu sollen etwa eine Ransomware-Recovery und kennwortgeschützte Freigabe-Links in OneDrive gehören. Mit Einführung des neuen Abos will Microsoft zudem am 30. Januar bestehende OneDrive-100-GB-Abonnements auf Microsoft 365 Basic umstellen.

Eher uninteressantes Angebot

Nach Darstellung von Microsoft erhalten die User so die Vorteile eines Premium-Abonnements zu einem günstigen Preis. Eine Aussage, die man wohlwollend als "geflunkert" bezeichnen kann. Denn im Gegensatz zu den anderen 365-Angeboten umfasst 365 Basic nicht die Desktop-Versionen der Office-Applikationen. Und die Web-Apps von Office kann sowieso jeder ohne Abo kostenlos über diese Seite nutzen. In Zeiten, in denen beispielsweise regelmäßig bei Sales-Aktionen ein 15-monatiges Microsoft-365-Family-Abo im Bundle mit einem Virenscanner für etwa über 50 Euro zu erhalten ist, scheint die Basic-Variante wenig attraktiv zu sein. Zumal das angesprochene Family-Abo von sechs Usern genutzt werden darf und die Office-Desktop-Apps sowie 1 TB Cloud-Speicher beinhaltet.