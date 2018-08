Daten-Management und Cloud - da denken viele an Office365 oder CRM-Tools. Doch mittlerweile liegen wichtige Unternehmensdaten auch in Messaging-Diensten und Social Media wie Facebook. Wer diese Datenmengen bewältigen will, braucht ein Cloud-basiertes Archiv, erklärt ein Webinar der Computerwoche.

Markus Grüneberg, Senior Security Evangelist bei Proofpoint, argumentiert mit den vier Dimensionen von Big Data: Volumen, Formate-Vielfalt, Richtigkeit und Geschwindigkeit der Daten. Besonderen Wert legt er auf den Aspekt der Rechtssicherheit.

Grünebergs These: Nur ein intelligentes, Cloud-basiertes Archiv kann die heutigen Herausforderungen stemmen. Damit senken IT-Chefs nicht nur Kosten, sondern stellen auch Rechtssicherheit her. Fachjournalistin Simone Ciganek moderiert das Webinar.

Hier das Webinar ansehen