Künstliche Intelligenz (KI) gilt als einer der wesentlichen Treiber der digitalen Transformation. Dabei hat die Technologie nicht nur nationale Tragweite, sondern ist auch entscheidend im internationalen Wettbewerb. Innovationen in der KI-Forschung und gut ausgebildete IT-Experten sind wesentlich, um Wettbewerbsvorteile zu erschließen.

Nationale KI-Strategie macht Vorreiter?

Die Bundesregierung will Deutschland zu einem weltweit führenden Standort in der KI-Forschung machen. Eine nationale KI-Strategie, die auf dem Digital Gipfel 2018 in Nürnberg präsentiert werden soll, soll die Blaupause für das Rennen in diesem noch jungen Forschungsbereich darstellen und die deutsche Wirtschaft in die Lage versetzen, mit den USA und China beim Thema Künstliche Intelligenz gleichzuziehen. Die Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz sollen in erheblichem Maße von dieser Strategie profitieren, deren Eckpunkte Mitte Juli in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bekannt gegeben wurden.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek formulierte die Ziele der Strategie folgendermaßen: "Künstliche Intelligenz hält Einzug in unseren Alltag und wir wollen, dass diese Technik den Menschen hilft. Daher stellen wir den Nutzen für den Menschen in unserem Lande in den Mittelpunkt unserer KI-Strategie. Richtig gestaltet ist KI ein wichtiger Schlüssel für Wachstum und Wohlstand." Kritiker entgegneten prompt, dass das Strategiepapier nichts anderes sei, als Wirtschaftsförderung für das Hype-Thema KI und argumentierten, dass Wissenschaft nicht zu einem Zulieferer der Wirtschaft gemacht werden dürfe.

Künstliche Intelligenz, ungeschönte Realität

Fakt ist: Ohne erhebliche finanzielle Investitionen, gut ausgebildetes Fachpersonal und Innovationen kann Deutschland keine Führungsposition auf dem internationalen Markt erreichen.

Unternehmen wie Google, Amazon und IBM investieren seit gut einem Jahrzehnt Milliardenbeträge in die Erforschung der Künstlichen Intelligenz. Die Früchte dieser Arbeit ernten die Tech-Giganten bereits jetzt. So setzt Google seine KI als digitalen Assistenten auf den hauseigenen Pixel-Smartphones ein. Amazon etwa nutzt selbstlernende Algorithmen bei der Sprachsuche mit Alexa und IBMs KI-Software Watson modelliert logische Schlussfolgerungen mithilfe von Expertenwissen, das in Form einer riesigen, schnell durchsuchbaren Datenbank vorliegt.

Man kann also durchaus davon sprechen, dass US-Unternehmen in Sachen Künstliche Intelligenz derzeit eine Vorreiterrolle einnehmen. Doch Deutschland holt auf: Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) arbeitet beispielsweise daran, unterschiedliche Forschungsfragen zu beantworten. Das tun die Beteiligten in enger Kooperation mit Forschern auf der ganzen Welt. "In einigen Themengebieten der KI haben deutsche Forscher klar die Nase vorne und in den meisten anderen arbeiten wir auf Augenhöhe mit den amerikanischen Kollegen gut zusammen.", weiß Wolfgang Wahlster, Direktor des DFKI. Wahlster nennt das "Coopetition": Enge Zusammenarbeit auf der einen Seite, starke Konkurrenz zwischen Forschern aus den USA, China und Deutschland auf der anderen.

Die Frage ist, wie Deutschland beim Einsatz von KI aufholen will und welche Bedingungen dafür geschaffen werden müssen. Das Strategiepapier der Bundesregierung soll hierfür nur einen groben Rahmen bilden. Zweifelsohne müssen diese Ideen dann auch umgesetzt werden. Hier sieht der DFKI-Direktor die größte Hürde: "Wir vermarkten unsere Entwicklungen noch nicht als Produkt. Und das aus gutem Grund. Wir haben einen enormen Ruf zu verlieren. Wenn wir es machen, werden wir es richtig machen."

IT-Spezialisten wachsen nicht auf Bäumen

Die Anwendungen und die theoretischen Grundlagen sind allerdings derart komplex, dass nur wenige Fachleute diese Themen durchdringen. Deshalb braucht Deutschland IT-Fachkräfte, die sich anschließend spezialisieren. Ob komplexe IT-Systeme, Big Data und Business Analytics oder System Engineering - wer IT in Deutschland mitgestalten will, kommt um das Thema Aus- und Weiterbildung nicht herum. Als eines der Top 10 IT-Unternehmen liegt diese Aufgabe unter anderem in den Händen der BWI GmbH mit Hauptsitz in Meckenheim. Hier - sowie an 40 weiteren Standorten in Deutschland - werden die IT-Experten von morgen ausgebildet.

