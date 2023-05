Es ist frustrierend, wenn Sie im Web unterwegs sind und dann verhindern Filter den Zugang zu den gewünschten Inhalten, etwa zu Youtube-Videos oder Streaming-Diensten. Natürlich gibt es legitime Gründe, Filter einzusetzen - etwa weil Sie sich in einem anderen Land befinden (Geoblock). Aber manchmal blockieren Filter auch einfach zu viel.

Egal, ob ein übereifriger Filter am Werk ist oder ob Sie einfach eine gut funktionierende Blockade umgehen wollen - es gibt Möglichkeiten, auf die gewünschten Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie allerdings eine Meldung sehen, dass die Webseite, die Sie besuchen wollen, möglicherweise Malware enthält oder andere Risiken bergen könnte, sollten Sie diesen Hinweis ernst nehmen und nicht versuchen, die Sperre auszuhebeln.

Um Webfilter zu umgehen, empfehlen wir die Nutzung eines kostenpflichtigen VPN wie NordVPN, Surfshark oder Cyberghost. Wir stellen Ihnen zusätzlich noch andere Optionen vor.

Anonym im Web unterwegs mit einem VPN

Eine beliebte Methode, einen Webfilter zu umgehen, ist die Verwendung eines VPNs. Ein VPN leitet Ihren Datenverkehr über ein anderes privates Computernetzwerk, in der Regel anonym, und ermöglicht es Ihnen, so zu surfen, als ob Sie ein anderes Gerät an einem anderen Ort verwenden würden.

Im Gegensatz zu einem einfachen Proxy (siehe unten) leitet es Ihren gesamten Internetzugang über diese Verbindung und nicht nur Ihren Webbrowser. Das ist vielleicht mehr als Sie brauchen, um nur einen Webfilter zu umgehen. Aber es gibt noch andere Gründe für ein VPN.

Es gibt Dutzende von VPN-Diensten, die Sie nutzen können, darunter auch kostenlose. Wir empfehlen jedoch, sich für einen kostenpflichtigen VPN-Dienst wie den von NordVPN, Surfshark oder Cyberghost zu entscheiden, der nicht nur erschwinglich ist, sondern auch insgesamt den besten Service bietet.

Kaum ein kostenloses VPN kann jedoch Streaming-Dienste entsperren. Mit Privado aber geht es zum Beispiel.

Normalerweise laden Sie eine VPN-App herunter und installieren sie auf Ihrem PC, Mac, Telefon oder Tablet, geben Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein (als Teil des Einrichtungsprozesses) und wählen dann ein Land aus, von dem aus Sie scheinbar surfen. Dann können Sie die gesperrte Website wie gewohnt aufrufen und sollten nun Zugang erhalten.

Aber auf vielen Geräten, einschließlich Handys, können Sie eine VPN-Verbindung manuell in den Einstellungen des Betriebssystems konfigurieren. Da jedes Gerät anders ist, können wir hier nicht im Detail darauf eingehen, aber Sie benötigen Informationen wie die Serveradresse, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. Das bedeutet, dass Sie zunächst ein Konto bei dem von Ihnen gewählten VPN-Anbieter erstellen müssen.

Zugriff auf gesperrte Webseiten mit Google Translate

Mit dem Google Übersetzer gibt es einen einfachen Weg, Inhaltsfilter in vielen Situationen zu umgehen. Dieser "Hack" funktioniert nicht bei jedem und auch nicht, um auf Websites oder Videos zuzugreifen, die für bestimmte Regionen gesperrt sind. Aber bei Filtern in der Schule und am Arbeitsplatz kann er überraschend erfolgreich sein.

Zunächst müssen Sie die URL der Website kennen, die Sie besuchen möchten. Gehen Sie nun zu translate.google.com und fügen Sie diese URL ein, beispielsweise https://www.reddit.com. Wählen Sie eine Sprache, etwa Deutsch, und lassen Sie Englisch als zu übersetzende Sprache stehen (vorausgesetzt, Sie sprechen Englisch). Wenn Sie Deutsch sprechen, stellen Sie die Optionen andersherum ein.

Klicken Sie auf den Link auf der rechten Seite und die Website sollte geladen werden - vorausgesetzt, Ihr IT-Administrator kennt diesen Trick nicht bereits und hat Google Translate ebenfalls gesperrt.

Sie können die Website nun fast wie gewohnt nutzen: Links funktionieren, Videos sollten abgespielt werden, aber Sie können möglicherweise keine Dateien herunterladen.

Nutzen Sie Ihren Browser über einen Proxy

Der einfachste Weg, einen Webfilter zu umgehen, ist die Verwendung eines Proxy-Dienstes. Wie ein VPN leitet er Ihren Datenverkehr über ein anderes Netzwerk, aber im Gegensatz zu einem VPN arbeitet der Dienst tendenziell nur mit bestimmten Anwendungen (beispielsweise Ihrem Webbrowser oder einer Torrent-Anwendung) und nicht mit Ihrer gesamten Verbindung. Wenn Sie nur schnell einen Webfilter umgehen wollen, ist das in Ordnung. Aber ein Proxy hat auch einige Nachteile, vor allem was Datenschutz und Sicherheit angeht.

Proxies werden oft von Leuten verwendet, die hoffen, damit auf regional gesperrte Inhalte wie Hulu oder US-Netflix oder iPlayer zugreifen zu können. Und sie bieten auch eine gewisse zusätzliche Anonymität beim Surfen. Aber man kann sie auch verwenden, um lokale Inhaltsfilter zu umgehen und hoffentlich frei surfen zu können.

Die am einfachsten zu bedienenden Proxies laufen einfach vollständig über eine Webseite oder eine Browser-Erweiterung, aber das bedeutet auch, dass nur der Traffic von Ihrem Browser über den Proxy geleitet wird - nicht aber Traffic von anderen Anwendungen oder Diensten. Wenn Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre wichtig ist, sollten Sie darauf achten, dass Sie einen Proxy finden, der HTTPS-Verschlüsselung verwendet - nur so ist Ihr Datenverkehr verschlüsselt.

Es gibt frei zugängliche Proxies, aber viele haben einen schlechten Ruf, weil sie Nutzerdaten sammeln und verkaufen, Werbung in Webseiten platzieren oder die Verschlüsselung umgehen. Von daher raten wir davon ab, einen Proxy-Dienst für das normale Surfen zu verwenden - mit einem VPN sind Sie besser dran. Wenn Sie dagegen lediglich ein paar Mal einen Webfilter umgehen wollen, ist ein kostenloser Proxy wahrscheinlich die einfachste Option.

Zu den bekanntesten kostenlosen Proxies gehört Hidemyass. Es gibt dort auch einen VPN-Service, der von den Kollegen von techadvisor.com allerdings nicht allzu hoch bewertet wurde.

Wenn Sie selbst einen anderen Proxy-Dienst finden, können Sie mit dem Online-Proxy-Checker prüfen, ob es sich um einen sicheren Dienst handelt oder um einen, der Ihren Web-Traffic manipuliert.

Mit Tor anonym im Internet unterwegs

Eine weitere Möglichkeit im Internet zu surfen, ist die Verwendung von Tor, auch bekannt als "The Onion Router". Tor ist das bekannteste Beispiel für ein Anonymitätsnetzwerk und verwendet mehrschichtige (daher der Name) Verschlüsselung und Peer-to-Peer-Netzwerke, um Ihren Datenverkehr zu beschleunigen, sodass Sie fast vollständig anonym surfen können.

Tor hat aber auch einen großenProbieren Sie Googles Public DNS aus

Eine letzte Möglichkeit, Webfilter zu umgehen, besteht darin, Ihren PC oder Laptop anzuweisen, einen anderen DNS-Dienst zu verwenden. Google Public DNS ist ein solcher kostenloser, globaler Dienst zur Übersetzung von eingegebenen URL-Adressen zu IP-Adressen.

Jedes Mal, wenn Sie eine Webseite über die Eingabe einer URL besuchen, führt Ihr Computer eine DNS-Anfrage durch und konvertiert die URL dieser Webseite in die IP-Adresse des Servers, damit Ihr Browser die Seite anzeigen kann.

Nachteil: Es ist langsam. Die mehrmalige Weiterleitung Ihres Traffics um die Welt benötigt Zeit. Das ist der Kompromiss, den Sie für mehr Privatsphäre eingehen müssen - und das lohnt sich nicht unbedingt, wenn Sie lediglich einen Filter umgehen wollen. Zumal die geringeren Geschwindigkeiten das Streamen von HD-Videos erschweren.

Es gibt auch Bedenken, ob Tor so hundertprozentig sicher ist, wie man einst dachte, vor allem, wenn die Webseite, die Sie besuchen wollen, kein SSL verwendet. Wer ein bisschen paranoid ist, könnte sich Sorgen machen, dass er mit Tor auf irgendwelchen Regierungs-Beobachtungslisten landet, nachdem Tor bei politischen Dissidenten und Whistleblowern so beliebt ist.

Andererseits ist Tor völlig kostenlos und jedem kostenlosen Proxy oder VPN für das langfristige Surfen vorzuziehen (obwohl ein bezahlter VPN-Dienst immer besser ist) - die zusätzliche Sicherheit und der Datenschutz sind die geringeren Verbindungsgeschwindigkeiten durchaus wert.

Wenn ein Webfilter auf Ihrem System läuft, können Sie diesen durch Nutzung von Googles DNS-Dienst umgehen.Sie können die Webseite dann so sehen, wie Sie es von einer URL ohne Umleitung erwarten.

