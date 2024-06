Nach Mercedes-Benz und Volkswagen integriert mit Audi ein weiterer deutsche Autobauer ChatGPT ins Fahrzeug. Ab Juli will Audi den KI-Chatbot in sein Infotainment integrieren und damit die Sprachbedienung erweitern. Auf diese Weise sollen sich das Infotainment, die Navigation und die Klimatisierung per Sprache steuern lassen. Ebenso sei es möglich, allgemeine Wissensfragen zu stellen.

Technik von Cerence und Microsoft

Technisch setzt Audi - wie VW - auf das Programm Cerence Chat Pro. Das System basiert laut Cerence, das Unternehmen aus Massachusetts hat sich auf In-Car-Experience-Lösungen spezialisiert, auf einem speziell für die Automobilindustrie entwickelten Large Language Model (LLM). Bereitgestellt wird die Lösung über den Azure OpenAI Service.

KI-Bot liest vor

Fahrzeuge, die mit dem modularen Infotainment-Baukasten der dritten Generation (MIB 3) ausgestattet sind, sollen so während der Fahrt recherchierte Inhalte vorlesen können sowie eine Interaktion mit natürlicher Sprache erlauben. Laut Audi sind dies ab Modelljahr 2021 rund zwei Millionen Modelle.

Bei den Modellen mit der neuen Elektronikarchitektur E3 1.2, die im neuen Audi Q6 e-tron1 ihre Premiere feierte, erweitert Audi nach eigenen Angaben den bestehenden selbstständig lernenden Sprachassistenten Audi Assistant mit ChatGPT. Dabei soll sich der Assistent wie gewohnt mit "Hey Audi" oder über die Push-to-talk-Taste am Lenkrad aktivieren lassen, um eine Frage zu stellen.

ChatGPT als Ergänzung

Den Ingolstädtern zufolge erkennt das System dabei automatisch, ob eine Fahrzeugfunktion ausgeführt, ein Ziel gesucht oder zum Beispiel eine Wettervorhersage abgerufen werden soll. Kann es beispielsweise allgemeine Wissensfragen nicht beantworten, werden diese an ChatGPT weitergeleitet.

Dies geschieht für den Benutzer nahtlos, da alle Funktionen in den Audi Assistant integriert sind. Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden laut Audi Fragen und Antworten nach der Verarbeitung wieder gelöscht. Zudem erhalte ChatGPT zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Fahrzeugdaten.

KI-Einsatz bei Audi

Wie bei anderen Autobauern ist bei Audi die KI-Integration ins Auto nur ein Baustein, um das Potenzial Künstlicher Intelligenz umfassend auszuschöpfen. So will man mit KI in Services und Produkten unter anderem das Kundenerlebnis verbessern.

Zudem soll KI zur Optimierung von Unternehmensprozessen beitragen - beispielsweise als Kreativimpuls im Design, in der HR-Wissensvermittlung als Chat-Bot oder in der Produktion zur Unterstützung der Qualitätskontrolle. KI-Anwendungen sind hier etwa die Kontrolle von Schweißpunkten im Karosseriebau und die KI-basierte Risserkennung im Presswerk.