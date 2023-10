Softwareanbieter Atlassian hat angekündigt, die Video-Plattform Loom für 975 Millionen Dollar übernehmen zu wollen.

Mit dem Zukauf der Async-Video-Plattform von Loom sieht Atlassian ein neues Zeitalter für die Zusammenarbeit in verteilten Teams am Horizont: "Asnyc Video ist die nächste Evolutionsstufe der Team Collaboration", zitiert das Unternehmen seinen Mitbegründer und Co-CEO Mike Cannon-Brookes in einer Pressemitteilung.

We are excited to be welcoming @loom to the Atlassian team! Loom’s leadership in async video combined with our deep understanding of team collaboration means we can bring innovation to the market and empower our customers to collaborate in more human ways. https://t.co/n4HQ4pH4kG