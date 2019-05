Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass technologischer Fortschritt als Bedrohung für die menschliche Arbeitskraft angesehen wird. Tatsächlich war das schon in der Phase der Frühindustrialisierung der Fall. Traditionelle Handwerker fühlten sich von den neuen Maschinen in ihrer Existenz bedroht und sogenannte Maschinenstürmer zerstörten neuentstandene Fabriken. Besonders ausgeprägt war dieses Phänomen in der englischen Textilindustrie. Trotz der vielen negativen Begleiterscheinungen, die die Industrialisierung ohne Zweifel hatte, führte die Technologisierung schließlich zu großen Entwicklungsfortschritten. Wer möchte schließlich heute noch leben wie vor 200 Jahren? Heute leben wir in einer Gesellschaft, die sich, im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, intensiv mit den Auswirkungen und Risiken neuer Technologien auseinandersetzt. Es wurden neue Werte und Normen etabliert, die eine auf KI-basierende Neuauflage des Manchester-Kapitalismus verhindern können - wenn wir verantwortungsvoll mit der Technologie umgehen.

Es gibt offensichtliche Unterschiede zwischen Textilmaschinen und einem KI-System, aber sie haben eines gemeinsam: Reflektierende Ängste und unbegründete Annahmen sind keine Möglichkeit, die Zukunft einer revolutionären Technologie vorherzusagen. Es ist wichtig, einen klaren Blick auf den potenziellen Nutzen von KI in allen Branchen zu werfen, um zu verstehen, wie am besten vorzugehen ist.

Die KI muss für uns arbeiten - nicht umgekehrt

KI ist in erster Linie ein Werkzeug. Jedes Werkzeug, vom Hammer bis zur heuristischen Analysemaschine, dient dazu, den Benutzer leistungsfähiger, effizienter und produktiver zu machen. KI-Systeme können Menschen bestimmte Aufgaben abnehmen, aber mit dem Effekt, den Menschen effektiver und nicht weniger notwendig zu machen. Eine prominente Anwendung von KI ist beispielsweise die Mustererkennung. In einem Sicherheitskontext kann dies bedeuten, dass anomale Aktivitäten oder Verhaltensweisen in einer IT-Umgebung erkannt werden, die auf eine Verletzung hinweisen könnten. Ohne KI müsste man mehr menschliche Arbeit aufwenden, um diese Anomalien zu erkennen, gleichzeitig würde man weniger Anomalien finden, weniger Verletzungen verhindern und weniger Schwachstellen beheben. KI-gestützte Systeme sind einfach viel leistungsfähiger und erlauben eine Geschwindigkeit der Datenanalyse, die für Menschen unmöglich wäre. Setzen Unternehmen hier nur auf menschliche Arbeitskraft, setzen sie sich vermeidbaren Risiken aus. Das zu verhindern, muss auch im Interesse der Belegschaft liegen.

KI sorgt für mehr Sicherheit

Deshalb ist es Zeit, Sicherheitsteams um KI- und maschinelle Lerntechnologien zu ergänzen. Mit diesen Tools, die im Hintergrund nach Anomalien und Bedrohungen suchen, können sich Sicherheits- und IT-Profis auf einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz konzentrieren. Insbesondere lässt sich durch die intelligentere Technologie der schwächste Punkt in den Sicherungssystemen eines jeden Unternehmens ansprechen: den Menschen. Intelligentere Systeme ermöglichen einfachere und sicherere Arbeitserfahrungen. Ein intelligenter Digital Workspace beinhaltet weniger Schritte beim Login, so geraten Benutzer nicht in Versuchung, sich das Leben einfacher zu machen, indem sie etwa Passwörter auf Post-Its schreiben. Ein solcher digitaler Arbeitsplatz macht Listen mit erlaubten und verbotenen Anwendungen überflüssig - ein bei der IT und den Mitarbeitern gleichermaßen unbeliebter Prozess. Außerdem wird dadurch auch beim Arbeiten von öffentlichen Netzwerken aus die Sicherheit gewährleistet.

In diesem Fall macht die KI die Bemühungen des Sicherheitsteams erfolgreicher, ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Als weiterer Effekt mit potenziell noch größerer Wirkung kann sie auch die gesamte Belegschaft effektiver machen, indem sie die Effizienz und Flexibilität der Arbeitsabläufe erhöht. Wenn Menschen leichter in mehr Szenarien arbeiten können, sind sie in der Lage, einen höheren Wert für das Unternehmen zu erzielen und so das Wachstum anzukurbeln. Dies kann wiederum den Bedarf des Unternehmens an Arbeitskräften erhöhen. In diesem Sinne ersetzt die KI nicht die Menschen, sondern versetzt sie in die Lage, ihre Potentiale besser auszunutzen - ein Vorteil für das gesamte Unternehmen.

KI steigert die Effizienz

Künstliche Intelligenz hat das Potential, strategische Vorteile für Unternehmen zu schaffen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben und die Beseitigung von Fehlern kann KI Unternehmen effizienter machen. Indem sie Erkenntnisse aus der Datenflut und der schwindelerregenden Masse an Geräten und Verbindungen ableitet, kann KI uns helfen, fundiertere Entscheidungen zum Nutzen von Unternehmen, Arbeitnehmern und Kunden zu treffen. Sie hilft uns, mit dem rasanten Tempo der digitalen Transformation Schritt zu halten und ermöglicht es uns, Risiken durch proaktive Problemlösungen und intelligente Richtlinien zu managen. Auf diese Weise lassen sich Sicherheitsverletzungen verhindern, bevor sie auftreten.

Auf einem noch höheren Niveau wird die KI entscheidend sein, um dem massiven Arbeitskräftemangel zu begegnen, von dem unsere Wirtschaft derzeit betroffen ist. Wir brauchen Technologie, um Menschen lästige Routineaufgaben abzunehmen, damit sie sich auf übergeordnete Aufgaben konzentrieren können, die tatsächlich Umsatz erwirtschaften. Für einzelne Unternehmen, die um Arbeitskräfte konkurrieren, sind intelligente Technologien am Arbeitsplatz auch entscheidend für den Wettlauf um junge Talente. Die Menschen erwarten zunehmend, dass sie so arbeiten können, wie, wo und wann sie wollen. KI macht es möglich, diese Flexibilität anzubieten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Fazit

Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass künstliche Intelligenz zu struktureller Massenarbeitslosigkeit führt. Die Geschichte zeigt uns, dass neue technologische Innovationen zu einem Wirtschaftswachstum und somit auch zu einem gesteigerten Lebensstandard der Bevölkerung geführt haben. Genauso wie die Furcht der englischen Weber vor den Textilmaschinen sind aber auch die Befürchtungen vieler Menschen vor dem Einfluss von künstlicher Intelligenz nachvollziehbar. Letztlich werden aber auch hier die positiven Aspekte überwiegen - immer unter der Voraussetzung, dass wir als Gesellschaft verantwortungsvoll und mit Rücksicht auf den Menschen mit der neuen Technologie umgehen. Es steht außer Frage, dass dies während der Industrialisierung kaum geschehen ist, wir können es heute besser machen!