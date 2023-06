In der Luft schwebende, faltbare Fenster. Dreidimensionale Dinosaurier, Videoanrufe und Schlösser, die aus dem Boden wachsen. Falls Sie jetzt dachten, es geht um Apples Vision Pro: Das sind Dinge, die Microsofts Hololens realisierte, als das Device im Jahr 2015 auf den Markt kam. Auf der WWDC 2023 hat Apple so einmal mehr bewiesen, warum es im Ruf steht, bestehende Technologien neu zu erfinden.

Hololens in, Vision Pro out?

Sogar manche Apple-Mitarbeiter sollen den Launch von Vision Pro vorab in Frage gestellt haben - das Mixed-Reality-Headset, das laut Apple seit Jahren in Arbeit ist, über das aber immer noch nicht alle Details bekannt sind. Denn detaillierte Specsheets gab es auf Apples Entwicklerkonferenz nur für die neuen Macs. Bei der Vision Pro sieht das anders aus: Zwar soll das Device mehr als 12 Millionen Pixel pro Auge liefern - allerdings mit einer bisher nicht bekannten Bildwiederholfrequenz. Dabei hat sich Apple größte Mühe gegeben, das Kabel, das vom Headset zu seinem tragbaren Akku führt, bestmöglich zu verstecken. Das könnte auch daran liegen, dass letztgenannter lediglich zwei Stunden durchhalten soll.

Was den Preis angeht: Der ist eigentlich gar nicht so abgehoben, wie viele auf den ersten Blick meinen. Schließlich hat auch Microsoft die Hololens zum Preis von 3.000 Dollar auf den Markt geworfen. Allerdings adressierte der IT-Riese aus Redmond dabei die Entwickler-Community. Apple hingegen erwartet von Verbrauchern, satte 3.500 Dollar für ein Headset zu investieren. Was Vision Pro letztendlich bieten kann, werden die ersten Tests zeigen. Die auf der WWDC gezeigten Features waren durchaus reizvoll und Apple hat einen sehr allgemeinen Ansatz gewählt, wenn es darum geht, was Vision Pro alles kann. Das ist alles cool - es ist nur so, dass die Zukunft, die Apple mit Vision Pro verspricht, ein wenig aufgeblasen wirkt. Vor allem im Vergleich zur ursprünglichen Hololens-Vision:

(fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation PC World.