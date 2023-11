In einem sehr ausführlichen Artikel hat Bloomberg-Analyst Mark Gurman beschrieben, wie Apple schon seit Anfang an - noch in den Zeiten von Steve Jobs - große Anstrengungen unternimmt, um im Gesundheitsmarkt aktiv zu sein und diesen zu revolutionieren. Noch unter Jobs begann ein geheim gehaltenes Labor mit Namen Avolonte Health, intensiv an der nicht-invasiven Blutzuckermessung zu arbeiten.

Dieses Rätsel ist bis heute nicht zufriedenstellend gelöst. Die Technik namens Kurzwellen-Infrarot-Absorptionsspektroskopie schießt Laser durch die Haut in die Zwischenzellflüssigkeit zwischen den Blutgefäßen und den Zellen, die sie versorgen. Die Intensität der Lichtreflexion kann zur Berechnung der Glukosekonzentration in der Zwischenzellflüssigkeit und damit auch im Blutkreislauf verwendet werden kann. Eine erste marktreife Version davon könnte immerhin vor Prädiabetes warnen - doch bis dahin dürften noch ein paar Jahre vergehen. Bis zu exakten Angaben ohnehin.

Messung von Bluthochdruck wäre großer Fortschritt

Weiter ist Apple nach den Worten von Gurman bereits in Bezug auf die Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe (Atemaussetzer während des Schlafs). Demnach plant Unternehmen aus Cupertino für 2024, die Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe für die Apple Watch 10 sowie Hörgerätefunktionen für die Airpods auf den Markt zu bringen.

Es gebe ferner Pläne, das in Kürze erscheinende Vision-Pro-Headset in ein Gesundheits- und Fitnessgerät zu verwandeln. Außerdem werde an einem kostenpflichtigen Gesundheitscoach-Dienst gearbeitet, der künstliche Intelligenz nutzt. Dies bestätigen die bereits angemeldeten Patente von Apple.

Apple plant eine Art "All in One" für Gesundheitsfunktionen

Apples plane, dass die Menschen in Zukunft weniger medizinische Geräte mit nur einer singulären Funktion wie Blutdruckmessgeräte und Thermometer benötigen, sodass weniger Blutabnahmen und seltener Arztbesuche nötig werden. Laut Cook soll die Verbesserung der Gesundheit der "größte Beitrag seines Unternehmens für die Menschheit" werden.

Was auch sehr lukrativ wäre: Der Markt für Gesundheits- und Fitness-Tracker wächst rasant und könnte sich innerhalb eines Jahrzehnts zu einer Branche mit einem Umsatz von fast 200 Milliarden Dollar pro Jahr entwickeln.

Samsung Watch schon mit Blutdruckmessung

Ohne Zweifel wäre insbesondere die Erkennung von Bluthochdruck ein wichtiger Fortschritt für die Apple Watch. Allerdings wäre sie damit nicht die Erste auf dem Markt - beispielsweise die Samsung Galaxy 6 kann dies schon längst. Wie wir aus einer Arztpraxis privat gehört haben, sind deren Ergebnisse auch recht überzeugend. Man darf gespannt sein, ob und wie Apple das noch übertrumpfen will. Aktuell ist die Apple Watch Series 9 mit ebenfalls zahlreichen Gesundheitsfunktionen.

Apple: Mehr Interesse an Unterstützung der Prophylaxe als nach Erkrankungen

Klar ist, dass Apple weniger in die Aufgabe gehen will, beispielsweise an Diabetes bereits erkrankten Menschen Hilfen anzubieten. Dies sei wie auch bei anderen Erkrankungen sehr viel komplexer, auch wegen der unterschiedlichen technologischen Anforderungen und Gesetzgebungen in den Ländern. Obwohl dieser Aspekt offenbar unter den Apple-Angestellten umstritten ist. Dennoch wird Apple wohl auch in Zukunft stärker auf Vorsorge und Prophylaxe mit seinen Apps und Gesundheitsfunktionen, insbesondere der Apple Watch und auch der Vision Pro setzen. (Macwelt)