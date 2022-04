Apple und Meta sollen Opfer einer Social-Engineering-Kampagne geworden sein, berichtet das US-Portal Bloomberg. Cyberkriminelle hätten den Konzernen offenbar bereits Mitte 2021 mit Hilfe gefälschter "Emergency Data Requests" (EDRs) erfolgreich vorgaukeln können, Mitarbeiter von US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden zu sein. Auch der Betreiber von Snapchat, Snap Inc., soll gefakte EDRs erhalten haben.

Im Fall von Apple und Meta sollen dabei diverse Basisinformationen von Nutzern wie Adressen, Telefonnummern und IP-Adressen an die vermeintlichen Ermittler übergeben worden sein. Bloomberg beruft sich dabei auf Insider-Informationen.

Ein Emergency Data Request kann unter bestimmten Umständen, wie einer akuten Bedrohungslage oder im Rahmen einer Mordermittlung erfolgen und bedarf weder einer richterlichen Anordnung noch bestimmter Gerichtsdokumente.

Apple verwies auf Nachfrage von Bloomberg lediglich auf seine Guidelines zum Thema, die besagen, dass die betreffenden Ermittler "kontaktiert werden könnten, um gegenüber Apple zu bestätigen, dass es sich um eine legitime Anfrage handelt". Meta-Sprecher Andy Stone zitiert das Portal mit den Worten: "Wir überprüfen jeden Data Request aus rechtlicher Sicht und nutzen dazu fortschrittliche Systeme und Prozesse, um Anfragen zu validieren und Missbrauch aufzudecken. Wir blockieren kompromittierte Accounts und arbeiten mit den Behörden - wie in diesem Fall auch - zusammen, wenn der Verdacht besteht, dass betrügerische Anfragen erfolgt sind."

Hinter den Attacken könnten Bloomberg zufolge jugendliche Cyberkriminelle in den USA und Großbritannien stecken - und knüpft Verbindungen zur Hackergruppe LAPSUS$, die erst mit ihren Angriffen auf Microsoft, Samsung und Nvidia und dann mit Festnahmen mutmaßlicher Rädelsführer (in jugendlichem Alter) für Schlagzeilen sorgte.

Wie Security-Experte Brian Krebs im Rahmen eines aktuellen Blogbeitrags schreibt, fiel offenbar auch die Social-Media-Plattform Discord bereits gefälschten EDRs zum Opfer. Auch Krebs sieht Verbindungen zu LAPSUS$ und anderen Gruppen und beschreibt diese neue Taktik krimineller Hacker als "beängstigend" und "hocheffektiv".

Crooks are now hacking police, govt email accounts/websites to send fake "emergency data requests" to wireless providers, ISPs, social media firms. The requests claim it's a matter of life & death, can't wait for subpoena. The compliance rate is high. https://t.co/34KMeFtAAa