Während sich die beiden Varianten des iPhone 14 Pro großer Beliebtheit erfreuen, sieht es bei den normalen iPhones nicht ganz so rosig aus. Einem Bericht von "The Information" zufolge (via 9to5mac) ist es insbesondere ums iPhone 14 Plus so schlecht bestellt, dass Apple die Produktion des großen "günstigen" iPhone 14 zeitweise stoppen muss.

Derselben Quelle zufolge sollen auch Zulieferer ihre Produktion um 70 bis 90 Prozent zurückfahren. Erst vor wenigen Tagen erschien ein ähnlicher Bericht von "Digitimes" über schwache Absatzzahlen beim iPhone 14 Plus. Apple selbst gibt freilich keine Auskünfte über exakte Verkaufszahlen und etwaige Planänderungen wie diese, also müssen wir uns mit diesen anonymen Berichten zufriedengeben.

Dass gerade das iPhone 14 Plus sich als Ladenhüter erweist, ist indes verwunderlich, schließlich geht der Trend bei Verbrauchern - besonders in Asien und Amerika - zu immer größeren Smartphone-Bildschirmen.

Zukunft des iPhone: Vier ist eines zu viel

Dass ein iPhone-Modell sich als besonders unbeliebt erweist, ist nichts Neues. Auch das iPhone 12 Mini und das iPhone 13 Mini verkauften sich nicht gut und wurden aus dem Sortiment gestrichen - zugunsten eines größeren Basismodells, das sich nun ebenfalls schlecht verkauft. Das deutet darauf hin, dass Verbraucher:innen beim normalen iPhone mit einer Größe völlig zufrieden sind und Apple sich bei der Nachfrage wahrscheinlich verkalkuliert hat.

Da sowohl die Mini-iPhones als auch das Plus-iPhone gefloppt sind, könnten wir uns vorstellen, dass Apple 2024 zu einem Line-up aus drei iPhones zurückkehren wird, wie es zuletzt beim iPhone 11 der Fall gewesen ist. Dadurch könnte Apple gleich doppelt sparen: sowohl bei der Entwicklung in Cupertino als auch bei der Lieferkette in China, Indien und Vietnam. Wofür sich Apple letztendlich entscheidet, bleibt abzuwarten.

Das iPhone 15 hingegen wird voraussichtlich weiterhin in einer Plus-Variante kommen, heißt es ebenfalls im Bericht von "The Information" - was völlig logisch ist, denn das iPhone 15 dürfte in seiner Entwicklungsphase entweder weit fortgeschritten oder bereits fertig sein, was einen Rückzug von einem zweiten normalen iPhone-Modell wirtschaftlich unsinnig machen würde. (Macwelt)