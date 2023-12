In einem überraschenden Kommentar gegenüber 9to5mac hat Apples Pressestelle verkündet, dass das Unternehmen die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra (2) ab dem 21. Dezember nicht mehr über seinen Online-Shop in den USA verkaufen wird. Die beiden neueren Smartwatches wird es nach dem 24. Dezember auch in den unzähligen Apple Stores vor Ort in den USA nicht mehr geben. Es bleibt die Apple Watch SE.

Das Verschwinden von Apple Watch 9 und Ultra 2 aus dem Verkauf basiert auf der Entscheidung der International Trade Commission (ITC) in den USA, einer Handelsaufsicht, die Exporte und Importe regelt. Am 26. Oktober 2023 hat die US-Kommission nämlich den Klagen eines Wettbewerbers Apples stattgegeben und entschieden, Apple verletzte einige Patente von Masimo Corporation und Cercacor Laboratories Inc., die die Messung der Sauerstoffsättigungswerte mittels Oxymetrie betreffen.

Präsident als letzte Hoffnung

Laut der Prozedere hat US-Präsident Joseph Biden 60 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung von ITC ein Veto einzulegen, diese 60 Tage laufen am 25. Dezember ab. Ungewöhnlich ist dabei, dass Apple sich für den Verkaufstopp der Geräte entschieden hat, ohne die Frist für das Veto abzuwarten. Zwar können Amazon und weitere Dritt-Händler die Lagerbestände nach wie vor verkaufen, die ITC-Entscheidung betrifft eben auch die Importe, was sich auch auf die allgemeine Verfügbarkeit der Smartwatches in den USA auswirken kann.

Die Masimo Corporation streitet sich schon länger vor Gericht mit Apple um die Messung der Blutsauerstoffsättigung per Oxymetrie. Der Entwickler aus Irvine, Kalifornien, behauptet, Apple hat mit seiner Implementierung einige seiner Patente verletzt. Im September 2023 hat die Firma vor dem Berufungsgericht seine Klage über die Patentverletzung teilweise bestätigt bekommen, es gibt jedoch noch ein anderes Gerichtsverfahren, das sich seit September 2020 zieht. Dagegen hat Apple Masimo auf Verletzung eigener Patente im Oktober 2022 verklagt, diese sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Software-Fix in Arbeit

Wie "Bloomberg" berichtet, arbeiten Apples Ingenieure außerdem bereits an einer Software-Aktualisierung, die die zugrundeliegenden Algorithmen verändern sollen. Es sollte sich danach die Methode ändern, wie die Apple Watch das Niveau von Sauerstoff im Blut feststellt und dieses an den Nutzer oder die Nutzerin präsentiert.

Laut "Bloomberg" ist das in etwa wie "Mission Impossible" in Hinblick auf Software-Entwicklung. Apples Software durchläuft mehrere Runden an internen und externen Überprüfungen, um nichts bereits Funktionierendes zu beschädigen. Eine typische iOS-Punktversion wie iOS 17.2 nimmt so in der Regel sechs bis acht Wochen in Anspruch, bis Apple die finale Version für alle veröffentlicht.

Selbst das könnte nicht ausreichen, denn Patente von Masimo, um die sich bei dem Streit handelt, sind breit angelegt und betreffen auch die Hardware. Ein Vertreter der Firma hat in einem Kommentar behauptet, ein Software-Fix würde nicht ausreichen - auch die Hardware müsste sich ändern.

Falls Apple auch die Hardware-Komponenten der verbotenen Apple Watches ändern muss, würde dies bis zu drei Monate dauern, bis geänderte Modelle die Kunden erreichen.

Unsere Meinung

Es ist eher ungewöhnlich, dass Apple ein potenzielles Verkaufsverbot vorwegnimmt und eher freiwillig und dazu mit genügend Vorlauffrist dieses sich selbst auflegt. Schließlich hat Apple Erfahrung damit, zum Beispiel im Januar 2019 musste der Hersteller seine iPhones 7 und 8 aus dem Handel in Deutschland ziehen, da Qualcomm sich vor Gericht durchgesetzt hat.

In dem Fall passierte der Verkaufsstopp nachträglich, nachdem Qualcomm eine üppige Sicherheitsleistung in Höhe von 1,34 Mrd. Euro hinterlegt hat. Im Fall der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 wirkt der Schritt Apples eher als eine künstliche Verknappung eines Produktes, das vor Weihnachten ohnehin recht begehrt ist. Aktuell ist die Series 9 in der einfachsten Konfiguration im US-Store noch ohne Probleme zu haben, auch zeichnet die Seite keine Verzögerungen bei der Auslieferung hin. Wir sind gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt. (Macwelt)