Am Ende einer turbulenten Preisverleihung, bei der der Gewinner des Preises für den besten Schauspieler, Will Smith, Chris Rock wegen eines Witzes über Smiths Frau Jada Pinkett Smith auf der Bühne ohrfeigte, schrieb Apple bei der 94. jährlichen Oscar-Verleihung am Sonntag mit dem Film "CODA" Geschichte. CODA gewann den wichtigsten Preis des Abends für den besten Film. Dies war die Krönung eines großen Abends für CODA, der auch für den besten Nebendarsteller (Troy Kotsur) und das beste adaptierte Drehbuch (Sian Heder) ausgezeichnet wurde.

In den vergangenen 93 Jahren hatte in der Kategorie "Bester Film" noch nie ein Film gewonnen, der nicht von einem traditionellen Filmstudio produziert wurde oder in die Kinos kam.

Apple TV+'s CODA ist ein Komödiendrama über das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie. Der Titel ist ein Akronym für "Child of Deaf Adults" (Kind gehörloser Erwachsener). Der Film, in dem auch Emilia Jones und Marlee Matlin mitspielen, wurde von der Kritik sehr gelobt. Er ist ein englischsprachiges Remake des französischen Films "La Famille Bélier" von 2014 unter der Regie von Éric Lartigau.

Nach einer Reihe von Auszeichnungen bei den Producers Guild Awards, Screen Actors Guild Awards und Writers Guild Awards setzte sich CODA gegen einen anderen Streaming-Anwärter durch, den Netflix-Film "The Power of the Dog" mit Jane Campion und Thomas Savage in den Hauptrollen.

Apple TV+-Abonnenten können CODA auf Apple TV, iPhone, iPad und anderen Geräten mit der Apple TV App streamen. (bw)