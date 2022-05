Laut zahlreichen Berichten taucht das reproduzierbare Problem mit iOS 15.4.1 auf: Wenn Sie Apple Music aus dem App Store auf Ihr iPhone laden, ersetzt es automatisch eine der Apps, die bereits im Dock abgelegt sind, darunter Spotify, Twitter und Safari. Wie zuerst von Kevin Archer auf Twitter entdeckt, scheint der Fehler vorwiegend Musik-Apps von Drittanbietern zu betreffen:

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq