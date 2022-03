Apple erwirbt das in Großbritannien ansässige Fintech-Startup Credit Kudos für einen nicht genannten Betrag - dies ist nicht weiter verwunderlich, da Apple in der Regel den Preis seiner Übernahmen nicht bekannt gibt. Credit Kudos hatte zuletzt im April 2020 eine Finanzierung in Höhe von fünf Millionen Pfund (6,5 Millionen Dollar) erhalten.

Weder Credit Kudos noch Apple waren zu erreichen, um den Deal zu bestätigen. Zuerst hatte die auf Kryptowährungen spezialisierte Publikation The Block unter Berufung auf drei dem Deal nahestehende Quellen berichtet. Der Link zur Datenschutzrichtlinie auf der Credit Kudos Website leitet aktuell auf die Datenschutzrichtlinien von Apple weiter.

Bei Credit Kudos handelt es sich um eine Kredit-Auskunftei, die 2015 von Freddy Kelly und Matt Schofield gegründet wurde. Auslöser war, dass Kelly nach seiner Rückkehr aus den USA nach Großbritannien Schwierigkeiten hatte, einen Kredit zu bekommen. Credit Kudos nutzt Machine Learning und Echtzeitdaten, um ein umfassenderes Bild des Kreditscores einer Person zu erstellen, im Gegensatz zu traditionellen Agenturen, die sich in der Regel auf ältere Informationen wie Kontoauszüge und Abrechnungen von Versorgungsunternehmen stützen, um ein Profil zu erstellen.

Die Chance des Open Banking

Das Unternehmen hat auch von der jüngsten Welle von Open-Banking-Regularien auf der ganzen Welt profitiert, die darauf abzielen, Finanzdaten von Verbrauchern über eine Reihe von sicheren Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zugänglich zu machen. Credit Kudos stellt diese Daten seinen Kunden für Dienstleistungen wie Finanzierbarkeits- und Risikobewertungen zur Verfügung.

Lesetipp: FAQ PSD2 - Was steckt hinter der EU-Zahlungsdienstrichtlinie

In den USA, wo die Open-Banking-Vorschriften noch nicht offiziell umgesetzt wurden, haben die Banken keine einheitlichen APIs, mit denen sie arbeiten können, so dass Unternehmen, die Zugang zu diesen Daten bieten können, sehr wertvoll sind. Infolgedessen wurde bereits in den vergangenen Jahren von einigen Fusionen und Übernahmen von Open Banking Startups berichtet.

Im Januar 2021 sagte Visa die Übernahme des in San Francisco ansässigen Finanzdatenspezialisten Plaid ab, bevor es später im Jahr die Akquisition des schwedischen Open-Banking-Unternehmens Tink bekanntgab. Mastercard wiederum verkündete im September 2021, dass es seine Fintech-Kapazitäten durch die Übernahme des dänischen Open-Banking-Start-ups Aiia ausbauen werde.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, was Apple mit Credit Kudos vorhat. Das Unternehmen hat jedoch in den vergangenen Jahren erheblich in seine Fintech-Kapazitäten investiert, insbesondere in seine mobile Apple Pay Wallet und seine Apple-Card-Kreditkarte, die derzeit nur in den USA erhältlich ist und in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs entwickelt wurde. (bw)

Dieser Artikel basiert auf einem Bericht unserer US-Schwesterpublikation Computerworld.