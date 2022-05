Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge plant Apple, die Einstiegsgehälter seiner Angestellten zu erhöhen. Wie aus einer Mail an die Beschäftigten hervorgeht, soll der Stundenlohn für Teilzeitkräfte in den USA auf 22 Dollar ansteigen, in einigen Ländern könnte er sogar noch höher sein. Im Vergleich zu 2018 sind das 45 Prozent mehr. Darüber hinaus plant Apple, die Einstiegsgehälter für Vollzeitkräfte zu erhöhen und die jährliche Leistungsbeurteilung um mehrere Monate vorzuverlegen, um bereits im Juli Gehaltserhöhungen vorzunehmen.

Nachdem bereits Wettbewerber wie Microsoft zur Mitarbeiterbindung tiefer in die Taschen greifen, und weltweit die Löhne anheben, reagiert nun auch der iPhone-Konzern auf die Herausforderungen, die durch die niedrige Arbeitslosigkeit und die hohe Inflation in den USA entstehen. Allerdings könnte Apple aufgrund seiner Bemühungen, Mitarbeiter wieder ins Büro zu beordern, vor größeren Herausforderungen stehen als andere große Technologieunternehmen. So versuchte die Company wiederholt, die Mitarbeiter an mehr Tagen in der Woche in die Büros zu holen - mit dem Ergebnis, dass Apple auf heftigen Widerstand in der Belegschaft stieß und zahlreiche Kündigungen verbuchte. Erst vor kurzem verlor die Company mit Ian Goodfellow einen Topmanager für KI und Machine Learning, der als Grund für seinen Weggang ausdrücklich die Remote-Work-Regelungen des Unternehmens nannte. Die Eigenkündigung blieb nicht ohne Folgen, inzwischen hat Apple diese Bemühungen mit Verweis auf die anhaltenden Risiken durch Covid-19 "vorerst" gestoppt. spoods.de