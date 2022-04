Eine wichtige Neuigkeit für 31 Millionen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den USA, die zu der wachsenden Zahl von Unternehmen gehören, die Macs, iPhones oder iPads für die Arbeit einsetzen: Apple Business Essentials hat die Beta-Phase verlassen und bietet nun Pläne an, die AppleCare-Support beinhalten.

Darüber hinaus steht allen Kunden eine zweimonatige kostenlose Testphase zur Verfügung, einschließlich derjenigen, die Apple Business Essentials in der Beta-Phase genutzt haben; nach Angaben des Unternehmens nutzen bereits Zehntausende von US-Unternehmen den Dienst.

Unternehmen außerhalb der USA müssen sich noch eine Weile gedulden. Das internationale Publikum kann sich damit trösten, dass Jeremy Butcher, Apple's Enterprise and Education Product Marketing Executive, darauf hinwies, dass das Unternehmen den Apple Business Manager bereits außerhalb Nordamerikas anbietet, so dass es leicht vorstellbar ist, dass Essentials in Zukunft auch in anderen Ländern angeboten wird.

In der Zwischenzeit können Unternehmen auch Alternativen wählen, wie zum Beispiel die von Jamf, die eine Reihe zusätzlicher Funktionen in den Mix einbringt.

Was ist Apple Business Essentials?

Apple Business Essentials ist ein One-Stop-Shop, der KMUs iCloud+ for Work, Device-, Application- und User-Management sowie 24/7-Support bietet. Mit der Funktion "Collections" können Gruppen von Apps für Mitarbeiter oder Teams bereitgestellt werden. Außerdem lassen sich Einstellungen wie VPN-Konfigurationen, Wi-Fi-Passwörter und mehr automatisch auf die Geräte übertragen.

Die Mitarbeiter melden sich einfach auf ihrem Apple-Gerät mit einer verwalteten Apple-ID bei ihrem Arbeitskonto an. Danach haben sie Zugriff auf alles, was sie für ihre Produktivität benötigen, einschließlich der neuen Apple Business Essentials App, mit der sie die für sie verfügbaren Arbeits-Apps herunterladen können.

Verwaltete Apple IDs können mit Microsoft Azure Active Directory und später in diesem Frühjahr auch mit Google Workspace Identitätsdiensten erstellt werden.

Apple Business Essentials funktioniert sowohl mit vom Unternehmen bereitgestellten, als auch mit privaten Geräten. Dank der Funktion Apple User Enrollment bleiben die persönlichen Informationen der Mitarbeiter privat und kryptografisch von den beruflichen Daten getrennt. Apple Business Essentials richtet sich an Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern und bietet drei einfache Preisstufen:

Einzelgerät: 2,99 Dollar/Monat (pro Benutzer), unterstützt ein Gerät und bietet 50 GB iCloud-Speicher.

Mehrere Geräte: 6,99 Dollar/Monat (pro Nutzer), unterstützt bis zu drei Geräte und bietet 200 GB iCloud-Speicher.

Mehrere Geräte, mehr Speicherplatz: 12,99 Dollar/Monat (pro Nutzer), unterstützt bis zu drei Geräte und bietet 2 TB iCloud-Speicherplatz.

Was bietet AppleCare+ for Business Essentials?

Mit der neu hinzugefügten Option AppleCare+ for Business Essentials haben die Unternehmen zudem rund um die Uhr Zugriff auf Telefon-Support und erhalten Schulungen für IT-Administratoren und Mitarbeiter sowie bis zu zwei Gerätereparaturen pro Plan - pro Person, Gruppe oder Gerät - pro Jahr. Mitarbeiter können Reparaturen direkt über die Apple Business Essentials App veranlassen, und ein von Apple geschulter Techniker kann innerhalb von nur vier Stunden vor Ort sein, um die Reparaturen durchzuführen.

Die Preise für AppleCare+ für Business Essentials sind wie folgt:

9,99 Dollar/Monat pro Nutzer für ein einzelnes Gerät, 50 GB Speicherplatz, Vor-Ort-Reparaturen und 24/7-Support mit einer Reparaturgutschrift.

19,99 Dollar/Monat pro Benutzer für bis zu drei Geräte, 200 GB Speicherplatz, Reparaturen vor Ort und 24/7-Support mit zwei Reparaturguthaben.

24,99 Dollar/Monat pro Benutzer für bis zu drei Geräte, 2 TB Speicherplatz, Reparaturen vor Ort und 24/7-Support mit zwei Reparaturguthaben.

Reparaturgutschriften werden unternehmensweit gebündelt, d. h. wenn Sie für 20 Benutzer im mittleren Tarif zahlen, erhalten Sie 40 Reparaturgutschriften pro Jahr. Jedes dieser Guthaben ist für eine einzelne Reparatur bestimmt - ein Guthaben kann für die Reparatur eines zerbrochenen iPhone-Displays oder für den Austausch der Hauptplatine eines MacBook Pro verwendet werden. Die Kosten bleiben jeweils ein Credit, unabhängig davon, wieviel die Reparatur kostet.

Da diese Reparaturgutschriften zusammengefasst werden, gibt es auch keine Begrenzung für die Anzahl der Reparaturen, die eine einzelne Person oder ein einzelnes Gerät anhäufen kann. Wenn in Ihrem Unternehmen niemand etwas kaputt macht, aber der Typ in der Buchhaltung es schafft, jede Woche das Display seines iPhones zu zerstören, können Sie sein Smartphone 40 Mal reparieren lassen, bevor Sie mehr bezahlen müssen. (Obwohl Sie ihm wahrscheinlich nur eine robustere Hülle kaufen sollten.)

Wie alles andere in Apple Business Essentials wird das gesamte System von einer einzigen Verwaltungskonsole aus gesteuert, einschließlich der Reparaturen. Wer auch immer in Ihrem Unternehmen für die Technik zuständig ist, kann über diese Konsole die Verwendung eines Reparaturkredits genehmigen oder ablehnen. Sie können auch Personen- und Geräteberechtigungen zuweisen und die erforderlichen Apps zuordnen, die auf die Geräte heruntergeladen werden sollen. Sie könnten zum Beispiel Okta als eine dieser Apps zuweisen, um sicherzustellen, dass das Gerät eines Mitarbeiters vollständig für den Zugriff auf authentifizierte Dienste ausgestattet ist.

Lob von den Analysten

Branchenanalysten sehen in der Art und Weise, wie Apple Verwaltung, Security, Support und Wartung als Service bereitstellt große Vorteile - insbesondere für kleinere Unternehmen: "Das Entscheidende ist, dass kleine Unternehmen jetzt in der Lage sind, das gleiche Maß an Service zu erhalten, das große Unternehmen bereits erhalten", erklärt R. "Ray" Wang, Analyst bei Constellation Research. "Wenn Sie an die Herausforderungen denken, die große Unternehmen im Bereich des Service zu bewältigen haben, dann ist dies nun auch für kleine Unternehmen möglich."

Maribel Lopez von Lopez Research in San Francisco stimmt dem zu: "Während Business Essentials für Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern skaliert werden kann, ist es ein echter Gewinn für kleinere Unternehmen (die Kategorie unter 100), bei denen die Kombination von einfacher Verwaltung und Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist. ABE macht es für kleinere Unternehmen, die nicht über IT-Personal verfügen, einfacher, und die Reparaturgutschriften vereinfachen die Reparaturen und senken die Kosten."

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.