Im vergangenen Jahr wurden durch die pandemiebedingten Umstellungen bei Unternehmen zahlreiche Veränderungen im technologischen Bereich angestoßen. Bereits stattfindender Wandel wurde beschleunigt, neuartige Technologien fanden Einzug in die IT-Abteilungen, und Mitarbeitern wurde in rasender Zeit das Arbeiten von zu Hause aus ermöglicht. Auch in Zukunft müssen IT-Teams in Unternehmen ihre Schnelligkeit und Agilität unter Beweis stellen. Eine zentrale Entwicklung: Unternehmen nutzen verstärkt die Cloud und genießen deren Vorteile. Dabei fehlen oftmals Multi-Cloud-Strategien, die Sicherheit und Performance auch bei komplexen Umgebungen unterstützen. Eine große Rolle spielen hier der fehlende Überblick über die gesamte IT-Landschaft und die nicht mögliche Echtzeitüberwachung von Anwendungen. AppDynamics zeigt, wie Unternehmen mithilfe von Strategien für ihre Cloud-Umgebungen 2021 zum Jahr der digitalen Transformation machen. Das Cisco-Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Application Performance Monitoring (APM) und einer umfassenden Observability-Plattform mit Fokus auf den Unternehmenskontext.

Status quo: Cloud-Umgebungen in Unternehmen

2020 verlagerten viele Unternehmen ihre Daten und Anwendungen in die Cloud. Die Vorteile einer Cloud-Migration sind vielfältig: Durch Anwendungen und Informationen in der Cloud können Mitarbeiter von überall effektiv arbeiten, Unternehmen sind durch sie in der Lage, Services für die Customer beziehungsweise User Experience innerhalb von Tagen statt Monaten zu implementieren. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, Cloud-Native Anwendungen zu entwickeln. Dadurch können Anwendungen schneller bereitgestellt werden, die Markteinführungszeit verkürzt sich, die Systeme sind flexibler sowie skalierbarer und ermöglichen eine erhöhte Customer Experience - bei geringeren Ausgaben. Das erkennen Unternehmen zunehmend: 87 Prozent der Firmen nutzen bereits Multi-Cloud-Modelle. Dabei greifen sie auf eine Umgebung aus On-Premise, Private und Public Clouds, sowie Containern und cloud-nativen Anwendungen zurück. Dadurch steigt die Komplexität. Cloud-Computing bringt daher neben den Vorteilen auch Risiken mit sich. Im Zuge der unübersichtlichen Architektur ist es für Technologen schwierig, Gefährdungen und Schwachstellen zu identifizieren, die Anwendungs-Performance zu überwachen und gleichzeitig relevante Daten für unterschiedliche Mitarbeiter bereitzustellen. Um die umfassende digitale Transformation zu ermöglichen, müssen Unternehmen diese Risiken in Zukunft minimieren.

Strategien für komplexe Umgebungen

Bislang greifen laut Gartner weniger als 15 Prozent auf ein ganzheitliches Monitoring-System zurück. Unternehmen brauchen aber die Möglichkeit, ihre gesamte IT-Landschaft, inklusive Multi-Cloud-Umgebungen, zu überwachen, zu konfigurieren und zu optimieren. Helfen dabei kann das Streben nach Observability. Sie ermöglicht ein tiefer gehendes Verständnis von komplexen, dezentralen Systemen durch den Zugang zu granularen Daten. Dabei ersetzt Observability nicht etablierte Monitoring-Prozesse, sondern erweitert sie: Während diese vor allem auf Unternehmensebene Informationen bereitstellen, erlaubt Observability einen Einblick in die technischen Aspekte der IT-Umgebungen von Firmen. In Kombination mit Cloud-Management und On-Premise-Lösungen kann so ein dauerhafter und umfassender Überblick der gesamten Anwendungsumgebung etabliert werden. Von Browser Session Requests über Backend Database Calls: All dies eröffnet tiefere technische Einblicke, die Technologen benötigen, um die digitale Transformation voranzutreiben.

Observability und Monitoring für eine Cloud-Strategie von Morgen

Die Implementierung von fortgeschrittenen Technologien ist nur die halbe Miete. Um 2021 die digitale Transformation voranzutreiben, die durch die Entwicklungen aus dem Jahr 2020 angestoßen wurde, müssen Unternehmen jetzt die zentrale Rolle von Strategien, Observability und Monitoring erkennen. Die Vorteile der fortgeschrittenen Technologien entfalten sich am besten, wenn Technologen die Komplexität einfach überblicken können. Sonst gehen die Vorzüge verloren, und die digitale Transformation wird ausgebremst. Erst durch die Kombination aus tiefer gehenden technologischen Informationen und dem umfassenden Verständnis von Performance und potenziellen Gefährdungen können Unternehmen das volle Potenzial der Cloud-Technologien ausschöpfen. Diese Erkenntnisse gilt es in einer umfassenden und ganzheitlichen Strategie für Multi-Cloud-Umgebungen im eigenen Unternehmen zu verdichten.