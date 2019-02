Initialisierung

Zunächst geht es um die Entwicklung von Ideen für zukünftige APIs. Dieser Prozess kann vom Fachbereich oder von der IT angestoßen werden. Es geht um grundlegende Fragestellungen zur Funktionalität, der zu unterstützenden Customer Journey und um die Monetarisierung.

In dieser Phase muss erörtert werden, ob bereits vorhandene APIs die Anforderungen abdecken können. So lassen sich doppelte Arbeiten und eine unnötig komplexe API-Landschaft vermeiden.