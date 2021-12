Dank der Integration von Google Meet in Gmail konnten Anwender bereits zuvor innerhalb des E-Mail-Programms auf ihrem Smartphone, Tablet oder - via Browser - dem PC Sprach- und Videotelefonate führen. Allerdings musste dazu erst ein Einladungs-Link in Google Meet erstellt werden.

Sprach- und Videoanrufe mit Gmail: So geht's

Mit dem neuesten Gmail-Update für Android und iOS wird das Ganze viel benutzerfreundlicher, und man muss nicht mehr zwischen den verschiedenen Google-Apps hin und her springen. Die bereits Anfang des Jahres angekündigte Funktion ermöglicht es nämlich, durch einfaches Tippen auf das Telefon- oder das Videokamera-Symbol in der oberen rechten Ecke des Chat-Bildschirms in der App persönliche Anrufe zu tätigen um bei Bedarf von einem Chat zu einem Video- oder Audioanruf zu wechseln.

Das neue Gmail-Update stellt dazu statt Mail und Meet nun vier Menüverknüpfungen am unteren Ende der App bereit, nämlich Mail, Chat, Rooms und Meet. In einem Einzel-Chat können Sie das Telefon- oder Videosymbol in der oberen rechten Ecke auswählen, um jemanden direkt anzurufen. Um an einem Anruf teilzunehmen, wählen Sie das Telefon- oder Video-Icon im Einzelchat aus. Die App zeigt den Banner der Person an, mit der Sie gerade telefonieren und verpasste Anrufe werden mit einem roten Telefon- oder Videosymbol innerhalb der Unterhaltung und der Chat-Übersicht angezeigt.

Allerdings wird das Feature zunächst nur in 1:1-Chats unterstützt. Außerdem kann es noch einige Tage dauern, bis die neue Funktion auf Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet, iPhone oder iPad landet. Wie Google bekannt gab, hat die Company am 6.Dezember mit dem Rollout des neuen Updates für die Gmail-App für Android und iOS begonnen. Es soll bis zu 15 Tage dauern, bis es auf Ihrem Gerät erscheint.