In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie endlich Ihr Android-Smartphone nutzen können, ohne sich um Ihre Daten, um Ihre private Kommunikation oder wegen Virenbefalls Sorgen machen zu müssen. So erklären wir Ihnen, wie Sie nicht nur Ihr komplettes Smartphone und einzelne Dateien, sondern auch Ihre gesamte Kommunikation wie Mails, Telefonate und Chats verschlüsseln können. Darüber hinaus verraten wir Ihnen, welche Regeln Sie befolgen sollten, um Ihr Smartphone vor Virenbefall zu schützen, und wie Sie anonym im Internet surfen.

Smartphone und alle Daten verschlüsseln

Auf Ihrem Smartphone liegen sensible Daten wie Mails, Kontakte, Fotos, Videos, App-Daten, Downloads oder Zugangsdaten für Google und soziale Netzwerke. Um zu verhindern, dass sie in falsche Hände gelangen, sollten Sie alle privaten Daten auf Ihrem Gerät schützen. Im Folgenden finden Sie detaillierte Anleitungen, mit denen Sie komplett alles auf Ihrem Smartphone oder auch nur einzelne Dateien verschlüsseln können.

Smartphone:Viele aktuelle Android-Smartphones sind mittlerweile mit einer Verschlüsselung ab Werk ausgestattet. Allerdings verfügen gerade ältere Geräte noch nicht über dieses Sicherheitsfeature. Wenn Sie ein Smartphone besitzen, das mindestens mit dem Betriebssystem Android 3.0 ausgestattet ist, können Sie die Kodierung selbst nachträglich aktivieren. Öffnen Sie hierfür die Einstellungen auf Ihrem Gerät, und gehen Sie zum Punkt „Sicherheit“. Hier finden Sie die Option „Telefon verschlüsseln“. Falls diese Option fehlt und Ihr Smartphone mit Android 5.0 oder einer höheren Version ausgestattet ist, können Sie davon ausgehen, dass der Hersteller das Gerät ebenfalls ab Werk verschlüsselt hat. Um die Verschlüsselung zu starten, muss der Akku mindestens zu 80 Prozent geladen sein. Beachten Sie außerdem, dass die Verschlüsselung ebenfalls recht viel Zeit in Anspruch nimmt. So kann der Vorgang durchaus mehrere Stunden dauern.



Bevor Sie Ihre Daten verschlüsseln, sollten Sie ein Backup erstellen, das Sie aber nicht im internen Speicher des Smartphones ablegen. Das erledigen Sie mit den Verwaltungsprogrammen der Hersteller selbst wie „Samsung Smart Switch“, oder Sie nutzen eine Drittanbieter-Software wie den „ My Phone Explorer“, der mit den meisten Smartphones kompatibel ist. Beachten Sie, dass der Verschlüsselungsvorgang bis zu eine Stunde dauern kann. Wenn Ihnen das zu lang ist, können Sie auch die Option „Schnelle Verschlüsselung“ wählen, bei der nur der auf dem Smartphone belegte Speicherplatz verschlüsselt wird. Außerdem verlangt der Androide die Eingabe einer numerischen PIN oder eines Passworts, damit Sie die Daten zum einen schützen und zum anderen auch wieder entschlüsseln können. Bei jeder Smartphone-Aktivierung nach der Verschlüsselung müssen Sie das Kennwort eingeben. Falls Sie die Verschlüsselung aufheben wollen, weil Sie etwa Performance-Probleme feststellen, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden sämtliche auf dem Handy befindlichen Daten gelöscht. Deshalb sollten Sie zuvor auf keinen Fall das Backup vergessen!

Einzelne Dateien verschlüsseln: Wollen Sie nicht Ihr komplettes Smartphone, sondern nur einzelne Dateien darauf verschlüsseln, dann können Sie unter anderem die englischsprachige App File Protector Full Version verwenden. Sie ist im Grunde wie ein Dateimanager aufgebaut. Sie haben also Zugriff auf sämtliche Daten, die sich in Ihrem Telefonspeicher befinden. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, indem Sie auf den kleinen Kreis rechts neben dem Dateinamen tippen, und berühren Sie anschließend das rote Schlosssymbol in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Die App fordert Sie nun dazu auf, ein Passwort festzulegen und dieses anschließend nochmals einzugeben. Bestätigen Sie die Aktion anschließend über die Schaltfläche „Encrypt“. Die Anwendung verschlüsselt nun die ausgewählte Datei. Falls es sich bei der Datei um ein Bild handelt, erscheint nun kein Vorschaubild in der Anzeige, sondern nur noch ein Icon mit einem roten Schlosssymbol. Um die Datei wieder öffnen zu können, wählen Sie wieder die entsprechende Datei aus und tippen dann oben auf das grüne Schlosssymbol. Geben Sie das vorher festgelegte Passwort ein, und entschlüsseln Sie die Datei über „Decrypt“. Neben einzelnen Dateien können Sie auch mehrere Daten oder gleich ganze Ordner kodieren.

Micro-SD mit Samsung-Geräten verschlüsseln

Wer seine Daten besonders sicher auf dem Smartphone verwahren möchte, der kann neben der Komplettverschlüsselung auch die Inhalte auf der Micro-SD-Karte schützen lassen. Besonders gut ist das bei Samsung-Geräten möglich, denn sie bieten die Verschlüsselungsoption in den Einstellungen unter „Allgemein –> Sicherheit –> Externe SD-Karte verschlüsseln“ an.



Um die Funktion zu nutzen, muss der Sperrbildschirm mit einem Passwort geschützt werden – andere Methoden wie eine PIN oder die Mustersperre lassen sich hier nicht nutzen. Das Passwort muss wiederum aus mindestens sechs Buchstaben und einer Zahl bestehen. Außerdem können Sie, bevor Sie den Vorgang starten, wählen, ob auch Multimediadateien verschlüsselt werden sollen. Nun folgen diverse Bestätigungen und eine Passworteingabe, bis die Verschlüsselung startet. Ist sie abgeschlossen, müssen Sie für den Zugriff auf die Micro-SD-Karte jedes Mal das zuvor festgelegte Passwort eingeben. Aber: In den Einstellungen lässt sich der Schutz auch wieder deaktivieren.



Der Nachteil: Da Lockscreen-Passwort und Verschlüsselungspasswort übereinstimmen, schützt die Verschlüsselung vor allem dann, wenn sich die Karte außerhalb des Smartphones befindet, also wenn ein potenzieller Datendieb sich per Kartenleser Zugriff verschaffen will.