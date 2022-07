Die US-Demokraten veröffentlichten auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal ein 17-sekündiges Video-Statement von US-Präsident Joe Biden, in dem es um den Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 geht. Das nahmen diverse - vor allem rechtslastige - US-Publikationen und -Privatpersonen zum Anlass, eine große Verschwörung zu wittern:

Is this a deepfake? Never seen Biden's eyes this wide open. He usually squints. He doesn't even blink here. What is he on? https://t.co/0FdvKWPJJJ — Eduardo Neret (@eduneret) July 26, 2022

Pretty sure Biden is dead and they're just using a deepfake now. https://t.co/N8U8BwNf0L — ???????? ???? ???????????? ???? ?????? ?????????? (@vrilstordnballs) July 26, 2022

That’s not Joe Biden! Either that’s a demon or cgi! Didn’t stumble on words at all & didn’t blink… also no blue eyes ?? https://t.co/D2yJDU6nCs — Bubba O'Neal (@904bub) July 27, 2022

Deepfakes: Zwischen Verschwörungstheorie und Propaganda

Dabei hängen sich die Deepfake-Verfechter vor allem auch daran auf, dass der US-Präsident in dem 17-Sekünder nicht blinzelt. Dabei werden ebenfalls gerne falsche Fakten verbreitet, wie dieser Tweet demonstriert:

A normal human blinks their eyes 15 to 20 times per minute. Here’s a video that shows two videos back and forth. Pay attention to physical appearance and his voice. Again, both supposedly from yesterday, both only a few hours apart. #bodydouble #clone #actor #biden pic.twitter.com/rDWNDw4uaD — GorillaB (@GorillaB5) July 27, 2022

Wie die BBC richtigerweise anmerkt, blinzeln Menschen ungefähr 12 Mal pro Minute - allerdings ist es ohne Weiteres möglich, für 17 Sekunden (oder deutlich länger) keinen Wimpernschlag auszuführen. Das weiße Haus veröffentlichte auf YouTube auch eine längere Version des Videos, in der der US-Präsident während seiner Rede blinzelt:

Ein fehlendes Blinzeln ist darüber hinaus kein Garant für einen Deepfake. Die Technik sei inzwischen so ausgereift, dass auch Deepfakes blinzeln könnten, sagte ein Experte gegenüber der BBC.

Befeuert wurde die Deepfake-Diskussion auch durch ein weiteres Video von Biden, das am selben Tag veröffentlicht wurde:

My eye can detect the uncanny valley instantly. This is 100% deepfake technology. They pasted Biden's face on an actor. I'd bet my career on it. https://t.co/QtkAnBdM1g — George Alexopoulos ???? (@GPrime85) July 27, 2022

Der visuelle Unterschied kommt allerdings sehr wahrscheinlich einfach durch die Verwendung unterschiedlicher Beleuchtungstechnik zustande.

Deepfake-Verschwörungstheorien sind insbesondere in der Politik nichts Neues. Sowohl Joe Biden als auch Donald Trump wurden bereits fälschlicherweise für computergeneriert erklärt. Die Deepfakes von echten Videos zu unterscheiden, wird dabei immer diffiziler. Zudem wird die Technik inzwischen auch gezielt für Propaganda-Zwecke genutzt, wie das im März 2022 kursierende Deepfake-Video beweist, das angeblich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi zeigt, der die Kapitulation gegenüber den russischen Invasoren verkündet.

(fm)