Chip-Hersteller AMD hat angekündigt, den Open-Source-Softwareabieter Nod.ai für eine nicht genannte Summe zu übernehmen. Mit dem Move will Nvidias Hauptkonkurrent seine Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ausbauen.

Today, AMD has entered a definitive agreement to acquire https://t.co/HluU8vhCKy. #TogetherWeAdvance #AI by strengthening our #opensource software ecosystem and accelerating deployments on AMD hardware. https://t.co/nRRs0nLddn