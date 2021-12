Im Gesundheitswesen spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle, da sie eine sorgfältige Versorgung ermöglicht, sagen Dr. Stefan Henkel, CIO von Siemens Healthineers, und Jay Gupta, Leiter des Business Partner Managements der IT bei Siemens Healthineers für die Bereiche Labordiagnostik und Point-of-Care-Diagnostik. Gemeinsam mit Axel Hinze, Deutschland-Chef von Orange Business Services, diskutieren sie den neuen Blick auf die IT.

Siemens Healthineers hat mit der Unterstützung von Orange Business Services ein weltweites High-Speed-Netzwerk für seine heute 66.000 Mitarbeiter aufgebaut. "Digitalize the Core" ist ein wichtiger Baustein in der Digitalisierungsstrategie des Unternehmens und ganz speziell der internen IT Organisation. Ziel ist es, durch die Digitalisierung produktiver und effizienter zu werden.

Herr Dr. Henkel, können sie uns erläutern welchen Herausforderungen Sie sich als CIO von Siemens Healthineers stellen müssen und was diese Strategie "Digitalize the Core" bedeutet?

Henkel: Die IT spielt eine Schlüsselrolle als Enabler, Partner und Treiber für die Digitalisierung und ist gleichzeitig ein Wachstumsbeschleuniger. Zusammen mit unseren Kollegen in den Geschäftseinheiten harmonisieren und automatisieren wir unsere Prozesse, stellen sicher und wirtschaftlich Daten bereit, die Grundlage bilden, um verbesserte und neue Services für unsere Kunden anzubieten. Durch Innovation und belastbare Plattformen und Applikationen basierend auf einer stabilen und integrativen Unternehmensarchitektur werden wir insgesamt effizienter und agiler - und das hat direkten, positiven Impact für unser Geschäft.

Was bedeutet das für Sie Herr Gupta in Ihrer Rolle als Leiter des Business Partner Managements der IT für das Labordiagnostik- und Point of Care-Geschäft?

Gupta: Schauen wir uns einfach mal an, wie unsere Geräte, Lösungen und Reagenzien zu unseren Kunden gelangen. Das beginnt mit der Ideenfindung, Innovation, der Forschung und Entwicklung, der Einbettung von KI in unsere Produkte, der Herstellung dieser, dem Versand an unsere Vertriebszentren und schließlich der Auslieferung an unsere Kunden in die ganze Welt.

Nicht zu vergessen sind natürlich auch unser Vertrieb und unser Kundendienstteam. Sie benötigen stabile Infrastrukturen und Netzzugänge und korrekte Informationen, um mit unseren Kunden zu interagieren. Das gesamte Ökosystem für Bestellmanagement, Bedarfsplanung und Kundenservice erfordert viele verschiedene IT-Systeme, deren Integration, Datenmanagement, Analyse, Compliance und Sicherheitsanforderungen enorm wichtig sind. Diese Anforderungen dürfen nicht unterschätzt werden.

Wir haben in Innovationen investiert, um einen modernen Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter zu schaffen, indem wir die Microsoft 365 weltweit eingeführt, eine hybride Cloud-Edge-Infrastruktur und ein Datenmanagement-Framework geschaffen sowie unser Kernnetz-Backbone und die Netzwerkanbindung verbessert. Orange Business Services hat uns dabei geholfen, ein High-Speed-Netzwerk für das gesamte Unternehmen und Hubs auf allen Kontinenten aufzubauen.

Diese Hubs bieten eine Geschwindigkeit von 10 Gigabit/s und können auch per 5G-Mobilfunk angebunden werden. Sie sind strategisch in der Nähe unserer Kunden, also der Krankenhäuser, verteilt. Alle Mitarbeiter weltweit sind über diese dezentrale Infrastruktur vernetzt. Jeder kann auf die Anwendungen und Informationen zugreifen, die er vor Ort benötigt. Das gilt für Systeme, die sowohl in der Cloud, am Edge als auch vor lokal verfügbar sind.

Herr Hinze, Sie haben mit vielen Projekten in großen Unternehmen zu tun. Sind die Anforderungen bei Siemens Healthineers mit denen anderer Firmen vergleichbar?

Hinze: Zunächst einmal mag ich das Beispiel von Siemens Healthineers sehr. Leben zu retten oder mit Hilfe von Medizin- und Informationstechnik zu verbessern, ist großartig. Und ich gebe Herrn Gupta recht, dass Technologie dabei eine wichtige Rolle spielt. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich sehe ähnliche Anforderungen in vielen anderen Unternehmen, die auf globaler Ebene in weltweit verteilten Teams arbeiten. Der Bedarf an Hyper Connectivity nimmt rapide zu - in jeder Branche und unabhängig von der Firmengröße.

Eine weitere Herausforderung stellt auch die Pandemie dar, in der wir uns seit dem vergangenen Jahr befinden. Herr Dr. Henkel, wie haben Sie diese bei Siemens Healthineers erlebt?

Henkel: Ich bin froh, dass uns die Pandemie nicht schon vor zehn Jahren getroffen hat. Die Technologie, die seitdem entwickelt wurde und verfügbar ist, hat uns allen geholfen die Geschäftsaktivitäten "normal" weiterzutreiben. Bei Siemens Healthineers hatten wir bereits 2018 das Projekt "Connectivity" gestartet, was uns nun sehr zugute kam.

Als Covid-19 größere Auswirkungen und Einschränkungen brachte, begann die Mehrheit bei Siemens Healthineers von zu Hause zu arbeiten. Natürlich haben wir nicht damit gerechnet, dass wir innerhalb kurzer Zeit viele unserer zu dem Zeitpunkt ca. 54.000 Mitarbeiter ins Homeoffice verlagern würden. Aber dank unseres Netzwerkes und in Zusammenarbeit mit Orange Business Services konnten wir die erforderlichen Remote-Zugänge für eine moderne Arbeitsplatzumgebung enorm schnell bereitstellen.

Glauben Sie, dass die künftige Arbeitswelt hybrid sein wird - also jedem die Flexibilität geben wird, zu Hause oder im Büro zu arbeiten?

Henkel: Wir gehen davon aus, dass die Arbeitswelt nach der Pandemie anders aussehen wird, hybride Arbeitsformen werden zunehmen. Deshalb unterstützt die IT-Abteilung mit Technologien und Tools die Arbeit von zu Hause aus, je nach Rolle des Mitarbeiters, auf der Grundlage der lokalen Vorschriften. Wir müssen jedem Mitarbeiter die notwendige Technik bereitstellen, die er für seine Arbeit benötigt - unabhängig davon, ob er im Büro oder an der Fertigungslinie tätig ist.

Viele IT-Verantwortliche, mit denen man spricht, sagen, dass ihre Arbeit im Unternehmen seit der Pandemie anders gesehen wird. Können Sie das bestätigen?

Henkel: In der Tat. Der Wert der IT wird im Unternehmen nun viel höher geschätzt. Wir haben durch die Pandemie bewiesen: die IT ist das Rückgrat des Unternehmens.

Hinze: Das kann ich ebenfalls bestätigen. Jedes große Unternehmen, das in den nächsten Jahren wettbewerbsfähig sein will, hat Digitalisierung auf die Vorstandsebene gehoben. Sie hat oberste Priorität. Und IT und Business werden mehr und mehr zusammenwachsen, um innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Henkel: Es wurde eine Tür aufgestoßen. Heute sitzen wir mit dem Geschäftsbereich an einem Tisch. Wir führen strategische Gespräche und verstehen, wohin die Business-Einheiten ihre Weiterentwicklung sehen und wie die Technologie dabei unterstützen kann. Die Frage ist nun: Was machen wir damit? Als IT müssen wir jetzt die gewonnenen Möglichkeiten nutzen und neue Geschäftsmodelle vorantreiben. Wir sind mittendrin, die Zukunft zu gestalten. Das ist enorm spannend, und ich freue mich, in dieser Zeit des Wandels zu arbeiten.

Gupta: Das kann ich nur bestätigen.