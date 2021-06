In einer Instagram-Nachricht verkündete Bezos, dass er zusammen mit seinem Bruder Mark und einer weiteren Person, die im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung ermittelt werden soll, Teil der ersten bemannten Weltraumreise mit Blue Origin sein wird. Zuvor gab es bereits 14 erfolgreiche Testflüge seit 2015.

"Seit ich fünf Jahre alt bin, träume ich davon, ins Weltall zu reisen", schreibt Bezos in dem Instagram-Posting. Er werde am 20. Juli das größte Abenteuer mit seinem besten Freund antreten, seinem Bruder nämlich. In einem Video, das den Post begleitete, sagte der Amazon-Chef: "Die Erde vom Weltraum aus zu sehen, das verändert dich. Es verändert deine Beziehung zu diesem Planeten und zur Menschheit (…). Es ist ein Abenteuer, eine große Sache für mich."

Das Video enthält auch einen Clip, in dem Bezos seinen Bruder, einen ehemaligen Werbefachmann mit Nebenjob bei der freiwilligen Feuerwehr, fragt, ob er ihn auf die Reise seines Lebens begleiten möchte. "Ich hatte gar nicht erwartet, dass er am ersten Flug wirklich selbst teilnehmen will", sagt Mark im Video. Das Angebot seines prominenten Bruders nannte er "eine bemerkenswerte Gelegenheit".

Beginn des Weltraumtourismus

Blue Origin soll in naher Zukunft regelmäßige Weltraumreisen anbieten. Bezos' Flug dürfte die erste Gelegenheit sein zu zeigen, was zahlende Kunden erwarten können. Andere Unternehmen wie Virgin Galactic und SpaceX möchten denselben Markt erobern, zumindest die geplanten Flüge von SpaceX dürften aber komplexer ausfallen und eine anspruchsvollere Raketentechnologie nutzen.

Das Trio wird seine Reise in einer Kapsel an Bord der New-Shepard-Rakete vom Blue-Origin-Weltraumbahnhof in West Texas aus beginnen. Auf halber Strecke soll sich die Kapsel planmäßig von der Rakete trennen und in Richtung der Kármán-Linie weiterfliegen. Dabei handelt es sich um eine gedachte Grenze in Höhe von 100 Kilometern über dem Meeresspiegel, an der die klassische Luftfahrt endet und die Raumfahrt beginnt.

Momente der Schwerelosigkeit

Die Insassen werden eine atemberaubende Aussicht genießen und auch kurzfristig aus seinen Sitzen klettern können, um einen Moment der Schwerelosigkeit zu erleben. Sobald sie wieder in ihren Sitzen festgeschnallt sind, wird die Kapsel zur Erde zurückkehren und mit einem Fallschirm in der Wüste landen, nicht weit vom Startplatz entfernt. Das ganze Spektakel soll nicht mehr als zehn Minuten dauern - Minuten für die Ewigkeit.