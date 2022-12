Wie Business Insider berichtet, bezahlt Amazon ausgewählten Nutzern monatlich zwei Dollar, um im Gegenzug deren Traffic-Daten umfassend auszuwerten. Das Entgelt für Nutzerdaten ist dabei auf die Teilnehmer eines neuen Bonusprogramms - "Amazon Shopper Panel" beschränkt.

Bei "Amazon Shopper Panel" handelt es sich um ein Bonusprogramm des Konzerns, das auf Invite-Only-Basis zugänglich ist und derzeit ausschließlich US- und UK-Kunden des Shopping-Giganten offensteht. Die Kunden können dabei Geld verdienen, indem sie über eine zugehörige App Kaufbelege über Dinge hochladen, die sie außerhalb der Amazon-Welt erworben haben. Die teilnehmenden Nutzer haben dabei die Option, eine "Ad Verification"-Funktion zu aktivieren, die dem Konzern zusätzliche Ad-Traffic-Daten zur Verfügung stellt. Demnach trackt Amazon in diesem Fall:

Im Ergebnis erhofft sich Amazon, seinen Kunden eine besser auf sie zugeschnittene Werbeerfahrung zu bieten, die historische Käufe berücksichtigt. (fm)

"So you know how important your data is"



Amazon will give $2 per month per user

Shopper Panel service to allow them to monitor all your online activities and data.



* Amazon wants this step to make sure

Ads viewed by users

Their words ?? . pic.twitter.com/peutgZ4BT9