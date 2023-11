Wie (unter anderem) die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat OpenAI eine Vereinbarung mit Sam Altman getroffen, wonach der Mitbegründer des ChatGPT-Erfinders auf den CEO-Posten zurückkehren soll - nur Tage nach seinem spektakulären Rauswurf und dem darauffolgenden Onboarding bei Microsoft. Zudem soll auch der Verwaltungsrat neu aufgestellt werden, wie das Unternehmen auf X mitteilt:

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

The Great Reinstallation

Altmans Abgang hatte zu einer Revolte in der OpenAI-Belegschaft geführt. Das Gros der Mitarbeitenden drohte, dem Startup den Rücken zu kehren und ihrem Boss zu Microsoft zu folgen. Die Unsicherheiten und Querelen rund um OpenAI schaukelten sich binnen weniger Tage dermaßen auf, dass sie den gesamten KI-Markt in Aufruhr versetzten. Doch nun scheint es der Company gelungen zu sein, die Wogen zu glätten. Sam Altman selbst zeigte sich auf X erfreut über die Entwicklungen:

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Auch Mitbegründer und Board-Mitglied Greg Brockman, der nach dem Rauswurf von Altman seine Dienste bei OpenAI quittiert hatte, ist laut eigener Aussage wieder dabei, für das KI-Startup zu coden:

Returning to OpenAI & getting back to coding tonight. — Greg Brockman (@gdb) November 22, 2023

Microsoft-CEO Satya Nadella sieht die aktuellen Entwicklungen positiv und bezeichnet sowohl Altman als auch Brockman als essenziell für die weitere Entwicklung von OpenAI an, wie er in einer Reaktion auf X schreibt: